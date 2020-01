Les vingt nouvelles séries européennes les plus attendues de l'année 2020

Laetitia Casta sera l'héroïne d'« Une île » sur Arte. — mage et Compagnie

L’agenda des sériephiles sera bien chargé en 2020.

Dracula a été revu et corrigé par les créateurs de Sherlock pour la BBC et Netflix.

Laura Smet se travestit pour France 2, Omar Sy va jouer un gentleman cambrioleur pour Netflix, et Laetitia Casta une sirène pour Arte.

Les créateurs de Gomorra et Downton Abbey reprennent du service.

L’agenda des sériephiles en 2020 sera, une fois encore, bien chargé. La cinquième saison du Bureau des légendes sera-t-elle à la hauteur des précédentes ? Que nous réserve la saison 3 de Baron Noir ? Comment les braqueurs de La Casa de Papelpeuvent-ils s’en sortir en saison 4 ? L’équipe d’agents artistiques névrosés de Dix pour cent aura-t-elle un final de taille ? Dans la profusion de nouvelles séries qui vont apparaître sur les écrans, voici vingt nouveautés européennes qu’on a hâte de découvrir.

Dracula, série britannique sur Netflix le 4 janvier

Après avoir revisité les aventures du plus célèbre des détectives dans Sherlock, Steven Moffat et Mark Gatiss ont décidé de revamper le plus légendaires des vampires. Avec Dracula, minisérie en trois épisodes de 90 minutes disponible dès ce samedi sur Netflix, les deux scénaristes livrent une réinterprétation jubilatoire du roman épistolaire de Bram Stoker, publié en 1897.

Une île, le 9 janvier sur Arte

Une île est une série romanesque et fantastique qui revisite le mythe des sirènes. Une île est frappée par une pénurie de pêche sans précédent et une série de morts suspectes. Ces événements coïncident avec l’arrivée d’une mystérieuse inconnue, Théa (Laetitia Casta), qui va bouleverser la vie de la jeune Chloé (Noée Abita), en quête de ses origines. Une fable moderne sur l’écologie servie par un casting de haute volée dont Sergi López et Alba Gaïa Bellugi (3 X Manon) et la réalisation inspire de Julien Trousselier (Crime Time). Une série d’ores et déjà sacrée meilleure série française à Séries Mania 2019.

Quiz, prochainement sur la chaîne britannique ITV

Quiz, série créée pour la chaîne britannique ITV et l’Américaine AMC, reviendra sur l’histoire du couple britannique Charles et Diana Ingram, accusé d’avoir triché pour obtenir le million de livres de l’émission Who Wants to Be a Millionaire ?, le format original du programme Qui veut gagner des millions ? Adaptée de la pièce éponyme, cette minisérie, écrite par James Graham (Brexit), est réalisée par Stephen Frears (A Very English Scandal). Au casting, la vedette de Succession Matthew Macfadyen et l’évadée de Fleabag, nominée aux Emmy Awards, Sian Clifford joueront le couple de héros, tandis que Michael Sheen (Good Omens) sera l’animateur du jeu télévisé.

La Garçonne, prochainement sur France 2

Une plongée dans les années folles attendue en 2020. La Garçonne suit les aventures de Louise Kerlac, incarnée par Laura Smet, une femme qui se travestit et prend l’identité de son frère pour intégrer la police criminelle dans le Paris de l’entre-deux-guerres. Pour cette minisérie historique, la fille de Johnny Hallyday a tourné sous la caméra du réalisateur franco-américain Paolo Barzman (Sydney Fox, l’aventurière, Léa Parker). L’actrice a donné la réplique à Tom Hygreck (Cassandre, 24 Jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi) et Grégory Fitoussi.

Arsène Lupin, prochainement sur Netflix

@NetflixFR a dévoilé la première image d'@OmarSy en #ArsèneLupin, à ses côtés notamment, Nicole Garcia, Clotilde Hesme et Ludivine Sagnier. George Kay (#Criminal) et François Uzan (#FamilyBusiness) au scénario, Louis Leterrier à la réalisation. pic.twitter.com/BUvPs6xVP1 — Anne Demoulin (@Andiwahloo) December 18, 2019

Omar Sy incarnera le fameux gentleman cambrioleur Arsène Lupin dans une série librement adaptée de l’œuvre de Maurice Leblanc. L’acteur sera entouré d’autres grands noms du cinéma français comme Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie française. Clotilde Hesme (qui a déjà croisé l’acteur dans Chocolat), Shirine Boutella (Papicha) Soufiane Guerrab (La Vie scolaire) et Antoine Gouy (Budapest) seront aussi au générique. Derrière la caméra, les trois premiers épisodes de cette série seront signés par Louis Leterrier, le réalisateur d’une autre série Netflix, Dark Crystal : Le temps de la renaissance.

Validé, prochainement sur Canal+

Après les séries américaines Atlanta, Empire, Power, voici la première série française sur le monde du rap. Validé suit l’ascension d’un jeune rappeur « validé » par une star du rap game, et la rivalité qui les oppose bientôt. Une création du réalisateur Franck Gastambide connu pour ses films Kaïra, Pattaya et Taxi 5.

Zéro zéro zéro, prochainement sur Canal +

Zéro zéro zéro promet une épopée obscure sur les routes du narco-capitalisme mondial. Derrière cette coproduction internationale, Leonardo Fasoli, Stefano Bises, l’écrivain Roberto Saviano et Stefano Sollima, également réalisateur, bref, toute l’équipe de Gomorra. A l’écran, un casting international avec la britannique Andrea Riseborough (The Death Of Stalin), l’Américain Dane Dehaan (The Amazing Spiderman 2), l’Irlandais Gabriel Byrne (In Treatment, The Usual Suspects) ou encore le Français Tchéky Karyo (Les Lyonnais, Nikita). Zéro zéro zéro suivra en Italie le patriarche Don Damiano Calabra qui orchestre avec sa famille une livraison monumentale de plus de 5.000 kg de cocaïne, de l’Amérique du Sud vers l’Europe. Le titre Zéro zéro zéro fait référence aux classifications de farines italiennes, la 00 étant la plus fine et la plus pure… Une qualité qui n’est pas sans rappeler celle de la cocaïne à livrer.

H24, prochainement sur TF1

Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste sont réunies dans H24. Après Les Bracelets rouges, cette nouvelle série médicale de TF1 suit le quotidien de quatre infirmières totalement dévouées à leur métier au sein d’un service d’urgences chirurgicales.

Possessions, prochainement sur Canal+

Possessions, créée par Shachar Magen et réalisée par Thomas Vincent, cinéaste français nommé dans la catégorie meilleur réalisateur aux BAFTA 2019 pour la série Bodyguard, suit Natalie, jeune Française expatriée en Israël, accusée d’avoir assassiné son mari le soir de ses noces et Karim, un diplomate français chargé d’apporter sur place son aide à des ressortissants en difficulté, qui tombera peu à peu sous le charme de Natalie. Natalie est-elle une femme est profondément perdue et vulnérable, ou au contraire redoutablement manipulatrice ?

Laetitia, prochainement sur France 3

« Je me suis dit que raconter la vie d’une fille du peuple massacrée à l’âge de 18 ans était un projet d’intérêt général, comme une mission de service public », écrit l’historien Ivan Jablonka dans Laëtitia ou la fin des hommes. C’est donc sur France 3 que l’on découvrira l’adaptation du prix Médicis 2016 inspiré par le fait divers tragique de l’assassinat de Laëtitia Perrais. Il fallait toute la sensibilité de Jean-Xavier de Lestrade pour filmer non pas un fait divers sur « la mort atroce d’une jeune fille » mais pour mettre à nu un monde de « violence ordinaire presque invisible » avec autant de justesse. Cette minisérie bouleversante de 4 épisodes de 52 minutes avec au casting Alix Poisson, Sam Karmann ou encore Kevin Azaïs, est la première série française sélectionnée au Sundance Film Festival 2020.

Belgravia, prochainement sur la chaîne britannique ITV

Le créateur de Downton Abbey reprend du service et adapte son propre roman, Belgravia, en série. Cette création en costumes et en six épisodes commence dans la nuit du 15 au 16 juin 1815, au bal de la duchesse de Richmond, qui réunit les hautes sphères de la société londonienne. Quelques heures plus tard, la plupart des beaux officiers présents ce soir-là périront sur le champ de bataille de Waterloo. Une nuit qui va bouleverser le destin de Sophia Trenchard, la ravissante fille du responsable de l’intendance du duc de Wellington. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard se sont installés dans le nouveau quartier de Belgravia, pensant laisser derrière eux ces terribles événements.

Ils étaient dix, prochainement sur M6

Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Romane Bohringer et Manon Azem sont réunis dans une ambitieuse minisérie policière en six volets qui revisite Les Dix petits nègres d’Agatha Christie. Dix personnages, cinq femmes et cinq hommes, ont été mystérieusement conviés dans un hôtel paradisiaque sur une île des Caraïbes, complètement coupés du monde. Leur point commun ? Ils ont tous commis un meurtre dans le passé. A la fin, il n’en restera qu’un…

Une belle histoire, prochainement sur France 2

Avec ses dialogues justes, son casting impeccable et sa réalisation soignée, cette dramédie romantique a été sacrée meilleure série longue au dernier Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Une belle histoire, la nouvelle création de Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé (Un village français) réalisée par Nadège Loiseau (Le Petit Locataire), raconte la difficulté d’aimer et d’être en couple au travers des péripéties d’une bande de potes. Et c’est peu dire qu’on s’attache vite à cette joyeuse clique formée par Sébastien Chassagne (Irresponsable), Tiphaine Daviot (Zone Blanche), Ben, Louise Monot, Thierry Neuvic, Juliette Navis et Jean-Charles Clichet.

January 22nd, prochainement sur la chaîne britannique BBC

January 22nd est une série coproduite par la BBC et HBO qui va explorer la question du consentement sexuel dans les relations contemporaines à l’ère post #MeToo. Aux manettes et dans le rôle-titre, Michaela Coel, la créatrice de l’inénarrable Chewing Gum. Cette série suit les aventures d’Arabella Essiedu, une Londonienne sûre d’elle et insouciante, dont la vie va être remise en question après qu’on lui administre à son insu la drogue du viol.

Patria, HBO Espagne

Adaptation du roman best-seller de l’écrivain espagnol Fernando Aramburu paru en 2016, Patria suit deux familles dans un village du Pays Basque de la province du Guipuscoa, bastion des indépendantistes, durant les années de plomb de l’ETA, qui vont de la mort de Franco jusqu’en 2011, lorsque l’ETA annonce « la fin définitive de ses activités ».

Stalk, prochainement sur France tv slash

Une fiction qui surfe habilement sur les paranoïas actuelles autour des appareils connectés. Auréolée des prix de la meilleure réalisation pour Simon Bouisson, co-créateur de ce 26 minutes avec Victor Rodenbach et Jean-Charles Paugam, et du jeune espoir masculin pour Théo Fernandez (vu dans Irresponsable et Le Bazar de la Charité) lors du dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle, Stalk, suit l’entrée de Lucas, alias Lux, un prodige du codage, dans une prestigieuse école d’ingénieurs en informatique. A la suite d’une humiliation traumatisante lors du bizutage, ce jeune hacker sombre dans le stalking pour se venger. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est d’être aussi fasciné par Alma (Carmen Kassovitz, magnétique).

Vampires, prochainement sur Netflix

Après Marianne et Mortel, une nouvelle série fantastique française sur Netflix. César du meilleur espoir féminin dans Divines de Houda Benyamina en 2017, Oulaya Amamra campe dans Vampires, Doïna, une jeune fille mi-humaine, mi-vampire, qui va devoir apprendre à vivre avec sa double nature dans le Paris d’aujourd’hui.

Cheyenne et Lola, prochainement sur OCS

Créée par Virginie Brac (Engrenages, Tropiques Amers, Insoupçonnable), Cheyenne et Lola, série en huit épisodes de 52 minutes, suit les tribulations d’un duo de femmes déjantées dans le nord de la France. Cheyenne (Veerle Baetens), femme de ménage sur les ferrys, récemment sortie de prison, et Lola (Charlotte Le Bon), Parisienne sans scrupule qui vient de s’installer dans les Hauts-de-France avec son amant, sont prêtes à tout pour se faire une place au soleil. Un western moderne et décalé.

OVNI (S), prochainement sur Canal+

France, 1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial (Melvil Poupaud), voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Ce cartésien invétéré est alors nommé à la tête d’un bureau chargé d’enquêter sur les OVNI (S) avec une équipe qui lui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète. Un enfer… jusqu’à ce qu’un événement extraordinaire bouleverse ses certitudes. Nicole Garcia, Géraldine Pailhas, Quentin Dolmaire et Michel Vuillermoz seront aussi au générique. Créée par les scénaristes Martin Douaire (Vernon Subutex) et Clémence Dargent (Fais pas ci fais pas ça), OVNI(s) est une comédie inspirée de faits réels, un objet filmique non identifié à mi-chemin entre X-Files et Au Service de la France.

En thérapie, prochainement sur Arte

Adaptation française de la série israélienne Betipul de Hagai Levi, dont l’écriture des 35 épisodes a été supervisée par les scénaristes David Elkaïm et Vincent Poymiro (Ainsi soient-ils), En thérapie met en scène le cabinet d’analyse de Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) près de la place de la République à Paris, en séance avec ses patients (Mélanie Thierry, Reda Kateb, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, Céleste Brunnquell) puis sa propre analyste (Carole Bouquet) au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Réalisée en partie par le célèbre duo Eric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables, Hors normes, Le sens de la fête), En Thérapie sera composée de 35 épisodes de 25 minutes chacun.