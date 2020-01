Une vidéo qui suscite bien des questions ! France TV Slash a dévoilé à l’occasion lors de la Saint-Sylvestre un court teaser sur les réseaux sociaux pour annoncer la saison 5 de Skam France.

Dans cette vidéo, on voit les protagonistes du teen drama célébrer le réveillon, mais au moment du décompte, Arthur (Robin Migné) se sent soudainement mal. Qu’arrive-t-il à celui qui sera le personnage principal de cette saison 5 ?

Est ce que j’ai déjà regardé le trailer des milliers de fois et analysé chaque seconde? You bet I did! (please January 6th, come quick!!) #skamfrance