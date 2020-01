ELECTION Tyrion Lannister, interprété par Peter Dinklage, de la série « Game of Thrones », a été élu par les lecteurs de « 20 Minutes » le personnage de série le plus emblématique des années 2010

Peter Dinklage incarne Tyrion Lannister dans «Game of Thrones». — Helen Sloan/HBO

Une belle revanche pour le « Lutin » de Castral Roc ! Tyrion Lannister, interprété par Peter Dinklage, de la série Game of Thrones, a été élu par les lecteurs de 20 Minutes le personnage de série le plus emblématique des années 2010.

Le troisième enfant de Lord Tywin Lannister et de Lady Joanna Lannister, frère de Cersei et Jaime Lannister, s’est tout d’abord hissé en tête des personnages les plus malins de la décennie, avant de s’imposer parmi 84 personnages phares des années 2010. Il devance sur le podium des personnages les plus emblématiques de la décennie 2010 que sont Sheldon Cooper, le héros asperger de The Big Bang Theory ou Thomas Shelby, le gangster de Peaky Blinders. Un choix qui témoigne encore de la popularité de Game of Thrones dans le coeur des téléspectateurs.