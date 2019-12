Thomas Shelby, Sheldon Cooper, Rick Grimes et Tyrion Lannister sont en lice pour le titre de personnage le plus emblématique de la décennie 2010. — BBC/Michael Yarish/CBS/AMC/HBO

Le personnage le plus emblématique de la décennie sera forcément masculin… Les lecteurs de 20 Minutes ont voté chaque jour depuis une semaine pour choisir parmi 84 personnages de série, tous emblématiques de la décennie écoulée, celui qui était le plus badass, le plus malin, le plus flippant, le plus drôle, le plus inspirant, le plus touchant, et le plus stylé. Les vainqueurs de chaque catégorie s’affrontent ce lundi lors d’un l’ultime vote pour déterminer quel est le personnage le plus marquant de la décennie. A vous de jouer !