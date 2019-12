Les 20 nouvelles séries américaines les plus attendues de l'année 2020

En 2020, Kerry Washington, la star de «Scandal» et Reese Witherspoon seront réunies dans « Little Fires Everywhere » sur Hulu. — Hulu

L’agenda des sériephiles sera bien chargé en 2020.

Jean-Luc Picard fera son retour dans le fauteuil de capitaine de l’U.S.S. Enterprise.

Nicole Kidman sera la star de deux nouvelles séries.

Reese Witherspoon donnera la réplique à Kerry Washington, la star de « Scandal » dans « Little Fires Everywhere »

Ryan Murphy examinera les liens entre sexe et pouvoir à Hollywood et à Washington.

Disney + sortira une série Marvel.

L’agenda des sériephiles en 2020 sera, une fois encore, bien chargé. La seconde saison de Sex Education sera-t-elle à la hauteur de la première ? Carrie Mathison trouvera-t-elle enfin la paix dans le final d’Homeland ? Comprendra-t-on quelque chose à la saison 3 de Westworld sans avoir revu au préalable les deux premières saisons ? Avec l’arrivée de Disney + en France le 31 mars, et de deux nouvelles plateformes aux Etats-Unis, HBO Max de WarnerMedia et Peacock de NBCUniversal, il sera de plus en plus difficile de naviguer dans les eaux profondes de la Peak TV. Dans la pléthore de nouvelles séries qui vont apparaître sur les écrans, voici vingt nouveautés made in USA qu’on a hâte de découvrir !

Notez que nous avons sélectionné les séries dont la diffusion en 2020 a été confirmée ou est très probable vu l’avancée de la production. C’est pourquoi nous avons exclu d’office les très attendues Seigneur des Anneaux (Amazon) et Halo (Showtime), qui n’arriveront pas avant 2021, le préquel de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon, dont le casting n’a pas encore commencé ou encore la série « Star Wars » autour d’Obi-Wan Kenobi, dont le tournage n’a pas encore commencé.

« AJ and the Queen », le 10 janvier sur Netflix

RuPaul, l’animateur star de la compétition de drag-queen RuPaul’s Drag Race, passe à la fiction. Dans AJ and the Queen, il campe Ruby Red, une drag-queen, qui part en tournée en Amérique avec AJ, une orpheline bagarreuse de 10 ans.

« The Outsider », le 13 janvier sur OCS

22/11/63, Castle Rock, The Mist, ou encore Under The Dome… On ne compte plus les adaptations – plus ou moins réussies – du maître de l’horreur sur le petit écran. C’est au tour d’HBO de s’attaquer à l’œuvre de Stephen King. The Outsider suit l’enquête sur le meurtre et le viol d’un jeune garçon. Une investigation dans le style typique de l’écrivain américain où le surnaturel entre en jeu. Côté casting, on retrouvera Bill Camp (The Night Of, The Looming Tower) et Paddy Considine (Informer, Peaky Blinders).

« Little America », le 17 janvier sur Apple TV +

Inspiré par les histoires vraies présentées dans le magazine Epic, l’anthologie Little America, écrite et produite par Lee Eisenberg (The Office), et Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon relate des histoires tantôt drôles, romantiques, inspirantes ou bouleversantes d’immigrants aux Etats-Unis. Un sujet plus pertinent que jamais dans l’Amérique de Trump.

« Avenue 5 », le 20 janvier sur OCS

Une comédie de SF complètement délirante. Avenue 5, imaginée par Armando Iannucci, le créateur de Veep, met en scène l’ex-star de Dr House, Hugh Laurie, dans la peau du capitaine Clark, un incompétent aux manettes d’un vaisseau spatial de tourisme, à la fin du XXIe siècle. Une traversée de la galaxie qui va virer au fiasco intégral.

« Star Trek : Picard », le 24 janvier sur Amazon Prime Video

Cela fait plus de dix-sept ans que les fans de Star Trek n’ont pas vu Jean-Luc Picard dans le fauteuil de capitaine de l’U.S.S. Enterprise ! Star Trek : Picard, nouvelle série de l’écrivain et scénariste américain Michael Chabon, suit un Jean-Luc Picard, qui s’est retiré dans le vignoble familial à LaBarre, en France, à l’aube du XXVe siècle, hanté par les échecs de son passé.

« Kathy Keene », le 6 février sur CW

Kathy Keene est la série dérivée de Riverdale, écrit par Roberto Aguirre-Sacasa et Michael Grassi d’après les personnages Archie Comics. Cette dramédie musicale suit les péripéties de Katy Keene (Lucy Hale) et ses amis qui tentent de percer dans le show-business. Un cross over avec Riverdale est prévu la veille du lancement.

« Locke & Key », le 7 février sur Netflix

Sometimes the secrets have to burn. pic.twitter.com/18rsEDSdLQ — Locke & Key (@lockekeynetflix) December 20, 2019

Carlton Cuse (Lost) et Meredith Averill (The Haunting of Hill House) ont décidé d’adapter Locke & Ke, la série de comics écrite par Joe Hill, fils de l’écrivain Stephen King, et dessinée par Gabriel Rodriguez. Après l’étrange meurtre de leur père, les trois enfants Locke (Tyler, Kinsey et Bode) emménagent avec leur mère Nina à Keyhouse, la demeure ancestrale de leur famille. Une nouvelle résidence dans laquelle ils vont découvrir des clés magiques, convoitées par Dodge, un démon qui ambitionne d’ouvrir les portes de l’enfer.

« Duncanville », le 16 février sur Fox

Une comédie familiale animée ! Duncanville, série d’animation créée par Amy Poehler, Mike Scully (Les Simpsons) et Julie Scully, suit un garçon de 15 ans, qui rêve d’avoir une grande carrière couronnée de succès, et sa famille. Amy Poehler prête sa voix à l’adolescent et à sa mère Annie, qui « essaie constamment d’empêcher son fils de ruiner sa vie ».

« Little Fires Everywhere », le 18 mars sur Hulu

Little Fires Everywhere, adaptation du best-seller éponyme de Celeste Ng paru en 2017, est produite par Reese Witherspoon. Elle suit l’histoire d’Elena Richardson, femme au foyer exemplaire (Reese Witherspoon) et de son mari (Joshua Jackson) qui mènent une vie paisible à Shaker Heights, banlieue riche de Cleveland, jusqu’à l’arrivée de Mia Warren (Kerry Washington), mère célibataire et sa fille Pearl (Lexi Underwood). Reese Witherspoon rééditera-t-elle l’exploit réalisé avec Big Little Lies ?

« Snowpiercer », au printemps sur TNT

Une série portée par Jennifer Connelly qui devrait intéresser Greta Thunberg. Snowpiercer, à l’instar du film de Bong Joo Ho sorti en 2013, est l’adaptation du roman graphique de Jacques Lob et Jean Marc Rochette, Transperceneige, publié en 1982. Le monde est devenu un désert de glace et les survivants vivent à bord du Snowpiercer, un énorme train en perpétuel mouvement depuis presque sept ans.

« Hollywood », en mai sur Netflix

Ryan Murphy, l’homme qui valait 300 millions de dollars, sera au cœur de l’actualité des séries télé en 2020. Le producteur prépare « une lettre d’amour à l’âge d’or de Tinseltown », sa nouvelle série pour Netflix. Le show examinera l’Hollywood des années 1940 et comment « tout a changé et rien a changé ». Ryan Murphy s’appuie sur un casting d’habitués : Darren Criss (American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace, Glee), également producteur exécutif, Jim Parsons (The Normal Hart, The Big Bang Theory), Joe Mantello (The Normal Heart), Dylan McDermott (American Horror Story, The Politician), Patti LuPone (Pose, AHS). La distribution compte aussi de nouveaux venus dans la tribu Murphy comme Samara Weaving (SMILF), Maude Apatow (Euphoria) ou encore Laura Harrier (BlacKkKlansman).

La saison 3 d’American Crime Story, sous titrée « Impeachment », consacrée à l’affaire Monica Lewinsky (incarnée par Beanie Feldstein) et à l’ancien président des Etats Unis Bill Clinton (campé par Clive Owen) fera aussi couler beaucoup d’encre. Elle est attendue aux Etats-Unis sur FX le 27 septembre. Enfin, le prolixe producteur livrera une autre série pour Netflix, Ratched, le préquel de Vol au dessus d'un nid de coucou dédié à l’infirmière du même nom.

« The Falcon and The Winter Soldier », prochainement sur Disney +

Après avoir exploité la franchise « Star Wars » avec The Mandalorian, Disney + s’attaque à l’univers Marvel. The Falcon and The Winter Soldier, créé par Anthony Mackie et Sebastian Stan, s’intéresse, comme son nom l’indique aux aventures du duo formé par Samuel « Sam » Wilson, alias le Faucon et Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver.

« Run », prochainement sur OCS

On ne sait pas grand-chose de Run, attendue en 2020 aux Etats-Unis sur HBO Max, si ce n’est que Phoebe Waller-Bridge et Vicky Jones sont à la barre. De quoi réjouir les fans en deuil de Fleabag et ceux de Killing Eve. Cette comédie romantique suivra les aventures de Ruby, une femme qui retrouvera une ancienne flamme, à la suite d’un pacte de jeunesse où ils s’engageaient à disparaître ensemble si jamais l’un d’entre eux, ayant besoin de s’échapper de sa vie, envoyait un simple texto mentionnant « run ».

« Nine Perfect Strangers », prochainement sur Hulu

Nicole Kidman to Star in Hulu Series From #BigLittleLies EP and Author https://t.co/ocwGOqGvos pic.twitter.com/CnQpKjpkVF — TVLine.com (@TVLine) May 1, 2019

Après Big Little Lies sur HBO, Nicole Kidman renoue avec l’œuvre de l’auteure australienne Liane Moriarty dans Nine Perfect Strangers sur Hulu. La série adaptée par David E. Kelley et John Henry Butterworth (Fair Game) se déroule dans une station thermale où un groupe de neuf parfaits étrangers est réuni pour repartir de zéro avec leur vie. La star y campe Frances Welty, une auteure de romances à succès désireuse de réparer son dos et son cœur brisé. Nicole Kidman retrouvera aussi David E. Kelley, le créateur de Big Little Lies, dans The Undoing, l’adaptation du best-seller You should have known de Jean Hanff Korelitz paru en 2014. Elle campera Grace Sachs, une thérapiste dont la vie bascule du jour au lendemain avec la mort violente de son mari (Hugh Grant) qu’elle pensait bien connaître. Une série attendue sur HBO Max aux Etats-Unis et OCS en France.

« Bridgerton », prochainement sur Netflix

La première série de Shonda Rhimes pour Netflix ! Basé sur la série de romans historiques à succès de Julia Quinn La Chronique des Bridgerton, ce period drama se déroule dans le Londres du XIXe siècle, « des salles de bal de Mayfair aux palais aristocratiques de Park Lane », selon un communiqué. Bridgerton relate l’entrée sur le marché du mariage de huit enfants issu d’une famille aisée, avec plus ou moins de bonne volonté. Des péripéties détaillées par Lady Whistledown, à qui Julie Andrews prêtera sa voix.

« Hunters », prochainement sur Amazon Prime Video

Hunters, série produite par Jordan Peele, suit un groupe de chasseurs de nazis dans le New York de 1977, dirigé par Meyer Offerman, incarné par Al Pacino. Ce groupe, Les Chasseurs, comme on les appelle, a découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent aux Etats-Unis et conspirent pour créer un Quatrième Reich et ont des plans génocidaires.

« Mrs. America », prochainement sur FX et Hulu

See Cate Blanchett, Uzo Aduba, and more in character for FX series Mrs. America https://t.co/yByWiihXyw — Entertainment Weekly (@EW) August 7, 2019

Mrs. America est une mini-série mettant en vedette et produite par Cate Blanchett dans le rôle de Phyllis Schlafly, une idéologue conservatrice, anti féministe et anti avortement, qui a dirigé le mouvement contre l’amendement sur l’égalité des droits dans l’Amérique des années 1970, ce qui la plaça en conflit direct avec les icônes féministes que sont Gloria Steinem (Rose Byrne), Shirley Chisholm (Uzo Aduba) et Betty Friedan (Tracey Ullman). Le scénario est signé Davhi Waller, un des scénaristes de Mad Men et les premiers épisodes réalisés par Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont signé la mise en scène de Captain Marvel.

« The Wheel of Time », prochainement sur Amazon Prime Video

On September 10th, the cast and crew of #WOTonPrime got together to read the first episode of The Wheel Of Time. Production is now on its way and we are VERY excited to see this show come to life! #TwitterOfTime, this is for you. pic.twitter.com/FmWA4zeh2r — The Wheel of Time on Prime (@WoTonPrime) October 2, 2019

Avant la titanesque série inspirée de l’univers du Seigneur des anneaux, attendue en 2021, voici une autre prétendante au titre de nouveau Game of Thrones. L’adaptation de la saga fantasy de Robert Jordan, The Wheel of Time (La Roue du Temps), confiée à Rafe Judkins, le scénariste de la série Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., se déroule dans un monde où la magie est réservée aux Aes Sedai, des magiciennes seules capables de manipuler le « Pouvoir unique ». On y suit l’une d’elle, Moiraine, campée par Rosamund Pike, alors qu’elle s’embarque dans une aventure dangereuse à travers le monde avec un groupe de jeunes hommes et femmes à la suite d’une attaque des forces du Ténébreux. Elle croit que l’un de ces cinq compagnons pourrait être la réincarnation du Dragon, un héros puissant et ancien dont la prophétie dit qu’il peut sauver le monde ou le détruire. Le tournage a commencé à Prague en septembre 2019. Aucune date n’a été annoncée, mais la série pourrait débarquer fin 2020 afin de ne pas se télescoper avec la sortie du Seigneur des Anneaux.

« The Walking Dead : World Beyond », prochainement sur Amazon Prime Video

Après neuf saisons de The Walking Dead et cinq du spin-off Fear the Walking Dead, les zombies de Robert Kirkman s’apprêtent à envahir une nouvelle série. The Walking Dead : World Beyond, diffusé aux Etats-Unis sur AMC, commencera comme la websérie Fear the Walking Dead : Flight 462, avec le crash d’un Boeing 737. Contrairement à Lost pas de décor paradisiaque pour les survivants, mais de grosses sueurs froides à cause des Walkers. Aliyah Royale (The Red Line, War Paint), Annet Mahendru (The Americans, The X‑Files), Alexa Mansour (The Resident, Murder), Nicolas Cantu (The Good Place) et Hal Cumpston feront partie du casting.

« Y : Le dernier homme » prochainement sur FX et Hulu

Y : Le dernier homme est l’adaptation de la série de BD de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Cette série de science-fiction se déroule dans un monde où tous les hommes sont mystérieusement morts. Seul un homme prénommé Yorick Brown a réussi à survivre dans ce monde peuplé exclusivement de femmes. Une série portée par Barry Keoghan, Imogen Poots, Diane Lane et le singe de Ross dans Friends, dans le rôle du capucin Esperluette.