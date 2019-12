«Validé», une série sur le rap signée Franck Gastambide, bientôt sur Canal+ — Mika Cotellon

Connu pour ses films Kaïra, Pattaya et Taxi 5, l’acteur et réalisateur Franck Gastambide a choisi la télévision et Canal+ pour son prochain projet, la série Validé. Un retour aux sources puisque c’est sur la chaîne cryptée qu’il a commencé il y a maintenant dix ans avec le format court Kaïra Shopping. « C’était un rêve pour moi de créer ma propre série, explique Franck Gastambide à Allociné. Mais ma première envie était surtout de créer la première série française qui se déroule dans le milieu du rap. Les Américains ont plusieurs super séries qui traitent du milieu du rap, comme Atlanta, Empire, Power. Et chez nous, alors que le rap est la première musique de France, personne ne s’y était encore attelé."

Validé raconte l’ascension d’un jeune rappeur « validé » par une star du rap game, et la rivalité qui les oppose bientôt. Franck Gastambide a dévoilé vendredi un premier teaser, et le ton est donné : la série ne sera pas une comédie, mais un drame, avec un casting de nouveaux venus et de guest stars. Si aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, ce sera courant 2020, le réalisateur confirme qu’une saison 2 est déjà en réflexion.