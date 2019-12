« 13 Reasons Why » s'arrête après quatre saisons en 2020. — Netflix

2020, c’est une nouvelle décennie, des cérémonies de remises de prix, des nouveaux films et des nouvelles séries attendues… Mais aussi plusieurs séries populaires qui s’arrêtent pour de bon – jusqu’à ce qu’Hollywood décide de les rebooter sur une plateforme de streaming.

Les séries Netflix

Netflix arrête plusieurs de ses saisons l’année prochaine… La plupart après quatre saisons. Ainsi, la quatrième saison de 13 Reasons Whya été annoncée en août dernier : les héros vont être diplômés du lycée, les audiences ont baissé… Cette saison sera la dernière. De même, Dear White People s’arrête avec une quatrième saison, tout comme GLOW, où l’on doit voir les catcheuses retourner à Los Angeles.

Les tout derniers épisodes de la saison BoJack Horseman sortiront sur Netflix le 31 janvier. The Good Place, créée sur la chaîne NBC mais diffusée sur Netflix en France, se termine également après quatre saisons. Commencée en 2019, la 4e fait une pause pendant les fêtes et reviendra pour quelques épisodes. Le dernier, diffusé le 30 janvier sur NBC, sera long d’une heure et demie.

Netflix offre également une dernière saison à Lucifer, annulée par la Fox après la troisième. Une quatrième saison de seize épisodes a été mise en ligne en mai 2019. La dernière saison devrait être diffusée en deux fois, avec deux parties de huit épisodes chacunes. Les dix derniers épisodes de How to get away with murder sont diffusés depuis le 26 septembre 2019 sur ABC. En France, c’est désormais Netflix qui diffuse la série : cette sixième saison devrait être disponible en 2020.

Les séries « network »

La chaîne The CW met fin à deux de ses séries stars. La huitième et dernière saison d’Arrow se termine ainsi en janvier, après dix épisodes. Elle est diffusée depuis le 29 octobre sur Netflix en France. The 100 s’arrête également, après 7 saisons… Et 100 épisodes ! La saison sera diffusée à la mi-2020 sur The CW aux Etats-Unis, puis en France sur la chaîne câblée SyFy, et finira sans doute sur Netflix après quelques mois.

C’est aussi la fin pour Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D : la saga de l’Infini au cinéma, à laquelle la série était liée, s’est terminée avec Avengers : Endgame. Le futur des séries Marvel est plutôt sur Disney +, mais la première et la plus longue des séries du MCU aura droit à une septième et dernière saison sur ABC. On ne sait pas encore quand, mais la sixième saison sera, elle, disponible en France, sur Séries Club, à partir du 10 janvier.

Esprits Criminels s’arrête (enfin) après quinze saisons. 10 épisodes seront diffusés du 8 janvier au 19 février sur CBS, et arriveront normalement quelque temps plus tard sur TF1. Quinze saisons aussi pour Supernatural : la dernière est diffusée depuis le 10 octobre sur The CW, et 24 heures après sur Série Club en France.

La deuxième partie de la sixième et dernière saison d’Empire sera diffusée au printemps 2020 sur Fox, puis sur MTV en France. La onzième saison de Modern Family est en cours de diffusion sur le réseau ABC aux Etats-Unis. En France, la neuvième saison a été diffusée sur M6 au printemps dernier.

Les séries du câble

La dernière saison d’Homeland, la 8, commence sur Showtime le 9 février ; la série est généralement disponible quelques jours après sur Canal+. Enfin, la sixième et dernière saison de Vikings, créée par la chaîne History, est diffusée depuis le 5 décembre sur Canal+. Mais un spin-off, Vikings : Valhalla, a déjà été commandé par Netflix.

D’autres séries américaines inédites en France s’arrêtent également l’année prochaine, rappelle Entertainment Weekly, comme Fresh Off the Boat, Schitt’s Creek, ou le revival de Will & Grace.