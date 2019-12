« Le Bureau des Légendes » occupe la 3e place du classement des séries internationales du « New York Times ». — TOP - The Oligarchs Productions / CANAL+

Le New York Times reconnaît la qualité des séries françaises. Dans le cadre d’une série d’articles sur les œuvres culturelles de l’année et de la décennie, le quotidien américain a publié ce vendredi un classement des 30 meilleures séries non-américaines de la décennie. Si les séries britanniques sont majoritaires, la France occupe trois places dans le classement, avec des productions Canal+ et Arte.

Le Bureau des Légendes, la série phare de Canal+ créée par Eric Rochant avec Mathieu Kassovitz, est ainsi à la troisième place du classement du New York Times. Elle est précédée par Prisoners of War, la série israélienne qui a inspiré Homeland, et par Sherlock, la série de la BBC avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

Mention honorable pour « Dix pour Cent »

On trouve une autre production Canal+, Les Revenants, à la 23e place du classement du quotidien. Les deux saisons de la série ont été diffusées en 2012 puis en 2015. Trois places plus loin, Arte est distinguée avec deux mini-séries, 3x Manon et Manon 20 ans, créées par Jean-Xavier de Lestrade.

Fait surprenant, Dix pour cent, reconnue à l’international depuis sa diffusion par Netflix, n’est pas dans le classement du New York Times. Le journal a toutefois décerné une mention honorable la série de France 2, dont la saison 4 est actuellement en tournage, ainsi qu’à la série franco-britannique de Canal+ Tunnel.

Dans le reste du classement, on retrouve notamment les séries britanniques The Crown (6e), Chewing Gum (7e), Killing Eve (9e), Fleabag (13e), My Mad Fat Diary (25e) et Broadchurch (27e). L’Italie est représentée avec Gomorra (5e), l’Espagne avec La Casa de Papel (21e), et l’Inde avec Sacred Games (28e).