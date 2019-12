Quel est le personnage de série le plus stylé des années 2010 ?

Claire Underwood de « House of Cards », Olivia Pope de « Scandal », John Luther de « Luther » et Thomas Shelby de « Peaky Blinders » concourent dans la catégorie personnages les plus stylés des années 2010. — Netflix/ABC/Ron Batzdorff BBC/Sarah Dunn/BBC

20 Minutes organise l’élection du personnage de série le plus emblématique de la décennie.

Nous avons organisé l’élection en sept catégories.

Lundi 30 décembre aura lieu le grand vote entre les sept finalistes.

Certains personnages de séries ont plus le swag que d’autres. Si les héroïnes de Sex and the City ont influencé la mode des années 1990, et si les héros de Mad Men ont marqué celle des années 2000, à vous de classer les 12 personnages ci-dessous afin de déterminer celui ou celle qui mérite de leur succéder et d'obtenir le titre de personnage le plus stylé de l'histoire de la décennie.

Bien sûr, cette liste d’élégants ne fera pas l'unanimité. Le service culture de 20 Minutes a été confronté à des choix cornéliens. Chers lecteurs sériephiles, n’hésitez pas à signaler en commentaire ou sur nos réseaux sociaux les personnages qui manquent, selon vous, cruellement à l'appel. Nous aurons plaisir de vous lire !