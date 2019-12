Quel est le personnage de série le plus inspirant des années 2010 ?

Imane Bakhellal de « Skam France », Kate Pearson de « This Is Us », Jules Vaughn de « Euphoria » et Otis de « Sex Education »concourent dans la catégorie personnages les plus inspirants des années 2010. — France TV Slash/GTV/Ron Batzdorff/NBC/HBO/Sam Taylor/Netflix

20 Minutes organise l’élection du personnage de série le plus emblématique de la décennie.

Nous avons organisé l’élection en sept catégories.

Lundi 30 décembre aura lieu le grand vote entre les sept finalistes.

En dix ans, les séries se sont imposées dans le panorama audiovisuel et dans les discussions. Reflétant les évolutions de notre société, elles sont devenues plus inclusives, même s’il reste encore des progrés à faire. Les séries ont donné à voir des personnages féminins forts (parfois même des femmes de plus de 60 ans ou des femmes rondes). Les personnages homosexuels ou transgenres se sont multipliés sur les écrans. Les scénaristes se sont améliorés en matière de diversité ethnique et religieuse. A vous de classer les 12 personnages ci-dessous afin de déterminer celui ou celle qui mérite le titre de personnage le plus inspirant des années 2010.

Bien sûr, cette liste de personnages progressistes ne fera pas l'unanimité. Le service culture de 20 Minutes a été confronté à des choix cornéliens. Chers lecteurs sériephiles, n’hésitez pas à signaler en commentaire ou sur nos réseaux sociaux les personnages qui manquent, selon vous, cruellement à l'appel. Nous aurons plaisir de vous lire !