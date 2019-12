Quel est le personnage de série le plus drôle des années 2010 ?

Selina Meyer de « Veep », Schmidt de « New Girl, Violet Crawley de « Downton Abbey » et Sheldon Cooper de « The Big Bang Theory » concourent dans la catégorie personnages les plus drôles des années 2010. — HBO/Ray Mickshaw/FOX/ITV/Michael Yarish/Warner Bros

20 Minutes organise l’élection du personnage de série le plus emblématique de la décennie.

Nous avons organisé l’élection en sept catégories.

Lundi 30 décembre aura lieu le grand vote entre les sept finalistes.

Qui ne s’est pas marrer avec une des irrésistibles punchlines de Chandler dans Friends dans les années 1990 et un gag de Barney Stinson dans How I Met Your Mother dans les années 2000 ? A vous de classer les 12 personnages ci-dessous afin de déterminer celui ou celle qui mérite de leur succéder et d’obtenir le titre de personnage de série​ le plus drôle des années 2010.

Bien sûr, cette liste de comiques ne fera pas l’unanimité. Le service culture de 20 Minutes a été confronté à des choix cornéliens. Chers lecteurs sériephiles, n’hésitez pas à signaler en commentaire ou sur nos réseaux sociaux les personnages qui manquent, selon vous, cruellement à l’appel. Nous aurons plaisir de vous lire !