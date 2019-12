Quel est le personnage de série le plus malin des années 2010 ?

Frank Underwood de « House of Cards », Elizabeth Jennings de « The Americans », Cersei Lannister de « Game of Thrones » et Nucky Thompson de « Boardwalk Empire » concourent dans la catégorie personnages les plus malins des années 2010. — Netflix, Craig Blankenhorn/FX/HBO

20 Minutes organise l’élection du personnage de série le plus emblématique de la décennie.

Nous avons organisé l’élection en sept catégories.

Lundi 30 décembre aura lieu le grand vote entre les sept finalistes.

On trouve beaucoup de personnages extrêmement intelligents dans les séries. Que l’on pense à Sam Beckett dans Code Quantum, à Malcolm, à la clique de scientifiques de The Big Bang Theory, à Lisa Simpson dans Les Simpson ou à Elliot Alderson dans Mr Robot. Il ne s’agit pas ici de classer les personnages plus intelligents. Il s’agit de déterminer quel est le personnage le plus malin de la décennie, c’est-à-dire celui qui a fait preuve de ruses, de stratagèmes et d’inventivité pour surmonter les obstacles ou arriver à ses fins. Un titre qui aurait sans doute échu à Walter White, le héros de Breaking Bad, dans les années 2000.

Bien sûr, cette liste de masterminds ne fera pas l’unanimité. Le service culture de 20 Minutes a été confronté à des choix cornéliens. Chers lecteurs sériephiles, n’hésitez pas à signaler en commentaire ou sur nos réseaux sociaux les personnages qui manquent, selon vous, cruellement à l’appel. Nous aurons plaisir de vous lire !