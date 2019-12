Ron Leibman, le père de Rachel dans « Friends », est décédé

Ron Leibman à New York en 2009. — JM11/WENN.COM/SIPA

Il était Dr Leonard Green, le père autoritaire de Rachel dans Friends. L’acteur Ron Leibman est mort vendredi des suites d’une pneumonie, a annoncé son agent dans un communiqué. Bien que surtout connu pour son rôle dans la sitcom américaine culte des années 1990, Ron Leibman a eu une carrière à la télévision, au cinéma et au théâtre.

« Ron était un acteur incroyablement talentueux avec une carrière distinguée dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Nos pensées vont à sa femme, Jessica (Walter), et à sa famille », a déclaré son agent. Né à New York en 1937, Leibman a remporté un Emmy Award en 1979 pour la série Kaz, qu’il a créée, et un Tony Award pour la pièce Angels in America de Tony Kushner en 1993. Il est apparu dans de nombreux films dont Norma Rae et Slaughterhouse-Five. Il a tenu le rôle du Dr Leonard Green de 1996 à 2004.