Gabrielle Union et Jessica Alba forment un duo de choc dans « Los Angeles Bad Girls ». — Erica Parise / Sony Pictures Television / Spectrum Originals

L’adaptation télévisée de la franchise Bad Boys « Los Angeles Bad Girls » débarque ce mardi à 21H05 sur TF1.

Los Angeles : Bad Girls marque le retour à la télévision de Jessica Alba, découverte aux débuts des années 2000 dans Dark Angel.

Gabrielle Union reprend son personnage de Sydney Burnett – la sœur de Marcus (Martin Lawrence), personnage introduit dans Bad Boys 2 en 2003.

Un tout nouveau duo de choc ! Alors que Will Smith et Martin Lawrence seront à l’affiche du troisième volet de Bad Boys, attendu en salles en 2020, le spin-off télé de la saga, intitulé Los Angeles : Bad Girls, met en scène un tout nouveau tandem, 100 % féminin. Les actrices principales sont Gabrielle Union, qui reprend son personnage de Sydney Burnett – la sœur de Marcus (Martin Lawrence), personnage introduit dans Bad Boys 2 en 2003, et Jessica Alba qui interprète sa coéquipière, Nancy McKenna.

Syd a quitté Miami et son poste d’agent de la DEA pour s’installer à Los Angeles et devenir inspectrice. « Syd n’est pas seulement la petite soeur de Marcus et l’amante de Mike Lowrey, qu’il faut secourir ! Ça nous laissait donc beaucoup de place pour explorer le personnage et créer sa propre mythologie », a expliqué Gabrielle Union, lors d’une conférence de presse au Festival de télévision de Monte-Carlo en juin dernier.

Los Angeles : Bad Girls marque le retour à la télévision de Jessica Alba, découverte aux débuts des années 2000 dans Dark Angel. « Si je suis revenue dans cette série, qui est un travail à plein temps, c’est parce qu’elle met en avant deux femmes d’action et de couleur, ce qui n’arrive jamais dans ce genre de fiction. Quand Gabrielle m’a proposé de devenir la productrice exécutive de Los Angeles : Bad Girl et d’y jouer l’un des deux rôles principaux, je n’ai pas pu refuser », explique Jessica Alba.

« Deux femmes de couleurs devant et derrière la caméra »

« Deux femmes de couleur devant et derrière la caméra, c’était une clause non-négociable pour faire cette série », renchérit Gabrielle Union. « Nous voulions les meilleurs auteurs et pour je ne sais quelle raison il se trouve que 85 % se sont révélés être des jeunes femmes de couleur. Nous avons beaucoup de personnes très prometteuses, se réjouit Jessica Alba. C’était génial d’avoir un plateau qui représente vraiment le futur, et le progrès. »

A l’écran, si Nancy McKenna mène, en apparence, une vie tranquille dans un quartier résidentiel avec son mari et sa fille au caractère bien trempé, Sid est célibataire et lutte contre son lourd passé… « Ces personnages ne sont pas cantonnés à des rôles de faire valoir comme souvent à la télévision. Il ne faut pas les chercher ! Ce sont des femmes fortes qui s’investissent dans leur boulot et dans leur vie de maman sans être parfaites. Et surtout, elles ne sont pas interchangeables », détaille Jessica Alba. « Nous voulions montrer les vies bien remplies de ces femmes et ce qu’elles les amènent avec elles quand le boulot commence. On ne voulait pas séparer les deux. Quand elles quittent le commissariat, vous voyez leur famille, leurs enfants, leurs relations complexes, leurs démons, ce après quoi elles courent et ce qu’elles fuient. C’était très important pour nous de montrer toute cette richesse », souligne Gabrielle Union.

Los Angeles Bad Girls est un pur divertissement où ça court, ça saute, ça tire dans tous les coins, et ça explose à la fin, à l’instar des films de la franchise Bad Boys. « Martin Lauwrence et à Will Smith ont bien évidemment reçu une invitation permanente. Mais pour la première saison, ils avaient tous les deux des tournages au même moment que le nôtre », indique Gabrielle Union. Les verra-t-on dans Los Angeles Bad Girls d’ores et déjà renouvelée pour une saison 2 ?