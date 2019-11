Peter Dinklage incarne Lord Tyrion Lannister dans «Game of Thrones». — HBO

Game of Thrones, c’est fini. Ou presque. Si la série s’est achevée en mai dernier au terme de huit saisons et 73 épisodes, elle n’a pas encore livré tous ses secrets.

Que de mystère hein ? C’est juste pour dire que l’intégrale de l’ultime saison sort mardi prochain en DVD et Blu-ray, et contiendra de nombreux bonus, dont le documentaire The Last Watch, un making-of de la bataille de Winterfell, des commentaires audio des acteurs et auteurs, et plusieurs scènes coupées ou rallongées. Le magazine américain Entertainement Weekly en a dévoilé une en exclusivité, issu du troisième épisode La Longue nuit.

On retrouve Sansa et Tyrion enfermés dans la crypte de Winterfell avec les femmes et les enfants pendant l’assaut des Marcheurs blancs. Malheureusement, les morts-vivants parviennent à descendre, et à faire un carnage. Si vous voulez savoir comment Missandei et Gilly ont survécu, cet extrait de deux minutes apporte la réponse. Egalement disponible mardi prochain, l’intégrale de la série proposera les retrouvailles inédites du casting, un show spécial présenté par l’animateur Conan O’Brien.