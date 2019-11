Ellen Pompeo dans «Grey's Anatomy» — ABC

Une nouvelle catastrophe en vue au Grey-Sloan Hospital. Après la traditionnelle pause hivernale, Grey’s Anatomy fera son retour en janvier aux Etats-Unis sur ABC. L’épisode 10 de la saison 16 sera un crossover de deux heures avec le spin-off du drame médical, Station 19. ABC a d’ores et déjà dévoilé le premier teaser de cet épisode qui s’annonce épique.

CAN. NOT. WAIT. 😱 The Epic #GreysxStation19 Crossover event Thursday, January 23rd starting 8|7c on ABC. pic.twitter.com/lQqwXTO20H — Greys Anatomy (@GreysABC) November 22, 2019

Le show de pompiers va désormais être diffusé le jeudi à 20h, juste avant Grey’s Anatomy qui va reprendre la case de 21h, qu’elle a occupée pendant huit ans au sommet de sa popularité. Une inversion de l’ordre de diffusion des deux shows que les scénaristes appelaient de leurs vœux depuis le lancement de Station 19.

Désormais, les deux séries vont évoluer dans « un monde plus unifié, une temporalité plus unifiée et un récit plus unifié », a annoncé la showrunneuse Krista Vernoff à Deadline

« Cela va permettre de créer des opportunités plus naturelles avec Grey’s Anatomy qui héritera, par exemple, de patients sauvés dans Station 19 (…) C’est vraiment excitant et ça ouvre plein de possibilités en termes de narration. »

En outre, cela va permettre à Grey’s Anatomy d’être plus audacieuse : « Grey’s Anatomy avait définitivement le droit d’être une série plus sexy quand elle était à 21 heures. Nous sommes donc enthousiasmés par ce changement », a souligné Krista Vernoff. Qui, parmi les deux équipes de Grey’s Anatomy et Station 9 fera les frais de la catastrophe annoncée dans le teaser ? Réponse le 23 janvier sur ABC aux Etats-Unis et au printemps sur TF1, qui devra probablement adapter son mode de diffusion en fonction de ces changements d’horaires de diffusion américaine.