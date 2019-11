NEVER ENDING STORY L'acteur a refusé d'en dire plus

Kristofer Hivju interprète Tormund Giantsbane. — HBO

La fin alternative de Game of Thrones sera-t-elle le nouveau « SnyderCut » ? Kristofer Hivju, l’interprète de Tormund Giantsbane dans la série de HBO, affirme qu’il existe une fin alternative dans une interview au quotidien gratuit Metro UK.

De quoi réveiller les fans déçus par la saison 8, et surtout par la conclusion de Game of Thrones. Mais Hivju a refusé d’en dire plus, et il semble peu probable que cette version soit un jour diffusée.

« Pour s’amuser »

« Eh bien, nous avons tourné une fin alternative, explique l’acteur norvégien. C’était surtout pour s’amuser mais je ne sais pas si j’ai le droit de vous en parler. » Alors que le journaliste demande plus de détails, l’acteur répond : « Je ne vous dirai rien ! Mais c’était drôle. »

A ce jour, plus d’1,8 million de fans ont signé une pétition​ qui demande à HBO de refaire la saison 8.