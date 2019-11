La série d'Amazon portera sur des histoires qui se déroulent avant les romans de Tolkien. — New Line

Amazon Studios vient de renouveler sa série Lords of the Rings, adaptée de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, pour une deuxième saison, rapporte Deadline. Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, a confirmé l’information au webzine ce dimanche.

La saison 1 de Lord of the Rings est encore en pré-production. Amazin Studios a acquis les droits télé de la saga en novembre 2017 : le contrat incluait une série en plusieurs saisons, et une potentielle série spin-off.

Longue pause dans le tournage

Selon Deadline, ce renouvellement anticipé signifie que la pause entre les deux saisons sera potentiellement plus courte. En effet, les équipes de la série feront une pause de 4 à 5 mois après le tournage des deux premiers épisodes de la saison 1. Les auteurs de la série utiliseront ce temps pour réfléchir à l’intrigue et aux scénarios. La longue pause permettra aussi de filmer en Nouvelle-Zélande hors des périodes hivernales. Cela signifie par ailleurs que des scènes des saisons 1 et 2 pourraient ensuite être filmées en parallèle.

Deadline rappelle que Peter Jackson avait lui-même utilisé cette stratégie (le tournage en parallèle, ou « back to back ») pour sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Ce type de tournage permet de réduire les coûts sur des productions à gros budget.

Inspirée des « écrits originaux »

La série d’Amazon Studios se déroulera dans la Terre du Milieu, mais ne sera pas une nouvelle adaptation de la trilogie de Tolkien. L’intrigue se déroulera avant La Communauté de l'Anneau, mais sera inspirée des « écrits originaux » de Tolkien. Celui-ci a en effet beaucoup écrit sur la Terre du Milieu, créant toute une mythologie et une histoire pour son univers. Outre Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, l’œuvre inachevée Le Silmarilion, ainsi que les Contes et légendes inachevées et Histoire de la Terre du Milieu, tous publiés par Christopher Tolkien après la mort de son père, explorent ainsi différentes périodes de ce monde fantasy.

Les deux premiers épisodes de la série seront réalisés par Juan Antonio Bayona. J.D. Payne et Patrick McKay sont les showrunneurs et producteurs exécutifs. Amazon coproduit avec le Tokien Estate, The Tolkien Trust, l’éditeur HarperCollins et New Line Television.