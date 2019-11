Stéfi Celma, Nicolas Maury, Laure Calamy, Liliane Rovere, Grégory Montel, Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, et Assaad Bouab sont les stars de la saison 3 de «Dix pour cent», qui remporte le prix de la meilleure série 4 52’ au Festival de la fiction TV de La Rochelle 2018. — Christophe Brachet-Mon Voisin Productions

Les agents d’A.S.K reprennent du service ! Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Jean Dujardin ou encore Fabrice Luchini… On ne compte plus les stars qui ont fait une apparition dans la série créée par Dominique Besnehard. La saison 4 de Dix pour cent, annoncée comme l’ultime saison de la série et attendue en 2020 sur France 2, fera aussi son plein de guests prestigieux. Un casting cinq étoiles presque entièrement confirmé.

Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, la série accueillera en saison 4 sa première vedette hollywoodienne, Sigourney Weaver. Comme prévu, Mimie Mathy et Frank Dubosc seront aussi de la partie. Stéphane Freiss, Anne Marivin, Sandrine Kiberlain, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, José Garcia, Valérie Donzelli, Xavier Beauvois et Xavier Legrand seront également à l’affiche de cette ultime saison, selon les informations du Parisien. Nathalie Baye reviendra aussi.

Dany Boon ne fera finalement pas partie de la distribution. Un caméo de Gérard Depardieu, dont le nom a beaucoup circulé, est encore à confirmer.