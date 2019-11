Les six stars de «Friends». — Warner Bros. Pictures et NBC

« Oh my God ! » Vingt-cinq ans après le lancement de Friends, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc sont tous en discussion pour participer à une émission spéciale de retrouvailles sur HBO Max, selon les informations de The Hollywood Reporter.

A leurs côtés, les créateurs de la série culte des années 1990, Marta Kauffman et David Crane. L’accord est « loin d’être conclu », prévient The Hollywood Reporter. S’il faut encore trouver un créneau commun pour rassembler ces vedettes à l’emploi du temps surchargé, les six stars de la sitcom sont disposées à participer non pas à un revival de Friends mais à un talk-show dédié à la série.

Il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle pour les nombreux fans de Friends, puisque le casting n’avait pas été réuni pour la dernière fois, sans Matthew Perry, en 2016 pour une émission spéciale de la chaîne NBC rendant hommage au célèbre réalisateur de télévision, James Burrows.