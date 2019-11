Olivia Colman en reine Elisabeth II dans la saison 3 de la série «The Crown». — Netflix

Une fiction qui prend trop de libertés ? Un épisode de la troisième saison de la très attendue série The Crown a énervé l’ancien secrétaire de presse de la reine Elizabeth II, Dickie Arbiter. Ce dernier, désormais commentateur sur la famille royale, a fait connaître son mécontentement dans les colonnes du Sunday Times.

Un des épisodes de la saison 3 de The Crown, qui sera disponible le 17 novembre sur Netflix, suggère que la reine a pu nouer une romance avec Lord Porchester, l’entraîneur de ses chevaux de course. La reine, désormais campée par l’actrice britannique Olivia Colman, passe un mois à ses côtés à visiter des haras aux Etats-Unis et en France. Dans ces scènes, on voit la reine et celui qu’elle appelle affectueusement « Porchie » s’entretenir longuement et peu à peu, l’entraîneur devient son confident. Le prince Philip devient soupçonneux.

« Des ragots qui reviennent depuis des dizaines d’années »

« C’est de mauvais goût et totalement infondé », a fustigé Dickie Arbiter. « La reine est la dernière personne au monde à avoir jamais considéré regarder un autre homme » que son mari, a-t-il affirmé. « Ce sont des ragots qui reviennent depuis des dizaines d’années. Ils sont absolument sans fondement », a-t-il affirmé.

Le journal britannique indique que la reine est « restée proche de Porchie jusqu’à sa mort en 2001 », mais rien n’a jamais permis d’étayer qu’ils étaient davantage que des amis. Rien n’indique non plus explicitement qu’ils entretenaient une liaison dans la série.

La reine Elizabeth II, 93 ans, a épousé son mari, le prince Philip, en 1947 à l’âge de 21 ans, cinq ans avant son accession au trône en 1952. Ils fêteront leurs noces de titane le 20 novembre prochain. « The Crown est une fiction. Personne ne connaît les conversations entre les membres de la famille royale », a insisté Dickie Arbiter.