Dany Boon aux César 2015. — BERTRAND GUAY / AFP

Mimie Mathy, Frank Dubosc et même Sigourney Weaver… Le casting « all stars » de la quatrième saison de Dix pour cent commence à être impressionnant. Il fallait bien ça pour ce qui s’annonce comme la dernière de la série. Dernière recrue : le roi de la comédie et du box-office français, Dany Boon himself. La Voix du Nord rapporte qu’il est en tournage de l’épisode qui lui est consacré depuis lundi à Montataire, dans l’Oise.

Depardieu dans le dernier épisode ?

D’autres noms de stars circulent, comme Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Sandrine Kiberlain… et Gérard Depardieu ? La production aimerait avoir le monstre sacré pour son ultime épisode, mais rien n’est moins sûr. Il n'aime pas la série : « Dix pour cent me fait chier parce que c’est faux et caricatural ».

Pour rappel, la série raconte les aventures d’une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités qui jouent leur propre rôle avec autodérision. Allons, Gégé, un peu d’humour ?