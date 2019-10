Henry Cavill dans «The Witcher» sur Netflix — Katalin Vermes / NETFLIX

Netflix a dévoilé ce jeudi la bande-annonce de The Witcher, l’adaptation de la saga de fantasy d' Andrzej Sapkowski. Et ça tombe à pic avec Halloween car le Sorceleur doit traquer des monstres surnaturels plutôt flippants. Les « sorceleurs » sont génétiquement modifiés pour affronter les monstres qui croisent leur chemin.

L’histoire racontera le « destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier », détaille le communiqué envoyé par la plateforme de streaming.

Henry Cavill incarnera le héros Geralt de Riv, un « sorceleur » chasseur de monstres. La série, composée de huit épisodes, sera diffusée à partir du 20 décembre sur Netflix. Avec cette saga, Netflix pourrait faire oublier Game of Thrones aux fans en détresse. Elle peut l’espérer en tout cas.