HBO prépare une série inspirée de Grease

COME BACK La série reprendra « certaines chansons et certains personnages » du film de 1978

John Travolta dans Grease de Randall Kleiser — Park Circus

HBO prépare une série inspirée de l’univers de Grease pour sa future plateforme HBO Max, a annoncé mardi Robert Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment et Direct-to-Consumer. La série reprendra « certaines chansons et certains personnages » du film de 1978, a précisé Robert Greenblatt à l’occasion d’une conférence au MipCom, le marché cannois des programmes TV.

Ce « big fun rock and roll musical » devrait développer l’univers du lycée où étudient John Travolta et Olivia Newton John, d’où son nom : Grease : Rydell High. « Les comédies musicales font leur retour ! », a souligné Robert Greenblatt. « Les studios de cinéma en réalisent, les spectateurs vont les voir sur scène. Et Grease est vraiment géniale, au croisement de tous les genres ».

Un prequel de « Grease » par Paramount

La production de la nouvelle série a été confiée aux studios Paramount qui avaient produit le premier film mais aussi une nouvelle version live en 2016 couronnée de cinq Emmy awards, avec la chanteuse Julianne Hough et l’actrice Vanessa Hudgens. Paramount prépare également un prequel de Grease pour le cinéma, appelé Summer Loving. Grease avait aussi eu droit à une suite au cinéma en 1982 avec Michelle Pfeiffer.

Annoncée pour le printemps 2020, la plateforme de WarnerMédia HBO Max s’annonce déjà comme un concurrent de poids dans la guerre des plateformes vidéo en ligne. Robert Greenblatt a précisé qu’elle diffuserait des programmes de CNN, qui appartient au groupe, mais pas de JT ou de programmes « chauds ».

WarnerMedia devrait annoncer dans les prochaines semaines une liste de nouveaux programmes prestigieux mais puise déjà dans son large catalogue. La plateforme a notamment fait tomber « Friends » dans son escarcelle et annoncé l’acquisition, pour cinq ans, des 279 épisodes de The Big Bang Theory.