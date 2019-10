L’incendie de Notre-Dame de Paris inspire le petit écran. Selon Variety lundi, une mini-série franco-britannique sur le drame qui a frappé l’un des monuments majeurs de Paris le 15 avril dernier serait déjà en préparation. Le projet devrait être présenté au Mipcom, le marché international des programmes à Cannes​.

Il sera inspiré de l’excellente série HBOChernobyl dans sa « manière d’explorer le drame par le biais de différentes histoires et de différents angles et avec des personnages qui ont joué un rôle dans les événements racontés », a expliqué le producteur Philippe Rousselet. La minisérie sera développée en collaboration avec le New York Times.

L.B.