----- ATTENTION SPOILERS SUR LE DEBUT DE LA SAISON 4 ----

A la suite du décès de Luke Perry, des suites d’un AVC, en mars 2019, le co-créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, avait prévenu que la série ne rendra pas tout de suite hommage à l’acteur culte de Beverly Hills et interprète de Fred, père d’Archie. Il lui fallait du temps pour trouver les mots, pour écrire « l’épisode le plus important de l’année, voire de toute de la série », confiait-il sur Twitter. Titré In Memoriam et diffusé mercredi soir sur la CW aux Etats-Unis, et donc disponible dans la foulée sur Netflix en France, l'épisode ouvre la saison 4 et est entièrement consacré à Luke Perry.

En pleine fête nationale du 4 juillet, Archie reçoit un coup de fil. Son père a été fauché par une voiture sur le bord de la route, alors qu’il aidait une femme en panne. Une femme interprétée par Shannen Doherty, amie de Luke Perry dans la vie et à l’écran, dans Beverly Hills. « Il m’a poussée juste à temps, il m’a sauvé la vie. Il est mort en héros. »

Tonight Season 4 of #Riverdale premieres. With an episode that honors our friend Luke. It’s an episode that’s bursting with sadness, but even more so with love. I’m humbled by the outstanding work everyone did on it. I hope you like it, Luke. We miss you every day. 👨🏻‍💻❤️🏠👨‍👦⭐️💎 pic.twitter.com/iqXJaqB8uf