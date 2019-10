Une série sur un volcan surnaturel islandais? Netflix dit banco!

De la fumée s'élève le 21 mai 2011 au dessus du volcan Grimsvoetn en Islande — Sigurlaug Linnet AFP

Netflix développe tellement de films et de séries, et de tous les pays, qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Mais un projet peut sortir du lot grâce à son casting (coucou The Irishman), son créateur (salut Shonda Rhimes et Ryan Murphy), ou son pitch. C’est le cas de la future série Katla, du nom d’un volcan recouvert de glace en Islande. Et s’il entrait en éruption ? Comme le révèle le site Deadline, le réalisateur Baltasar Kormákur (Everest) et le scénariste Sigurjón Kjartansson (Trapped) sont partis de ce point de départ pour raconter une histoire de survie et… de surnaturel !

Monstres ou virus ?

La série de huit épisodes commence un an après l’éruption du volcan, les habitants des alentours ont fui et seul reste un petit groupe de personnes pour assurer le service communautaire minimum. Mais la glace continue de fondre, et met au jour de mystérieuses et dangereuses choses datant de la préhistoire. Des monstres ? Un virus ? Impossible d’en savoir plus pour l’instant, la production commence tout juste, pour une mise en ligne en 2020.