Andrew Lincoln et Lauren Cohan, deux des acteurs historiques de la série «The Walking Dead» — Gene Page/AMC

Alors que la saison 10 de The Walking Dead vient de débuter dans l’anonymat le plus complet, et la pire audience de l’histoire de la série, la showrunneuse Angela Kang a profité du Comic Con de New York pour annoncer que le show est d’ores et déjà assuré d’avoir une saison 11. Mais cette nouvelle n’est pas venue seule : Lauren Cohan, l’interprète de Maggie, sera de retour en tant que régulière. Elle avait quitté la série dans la foulée d'Andrew Lincoln.

Il se peut d’ailleurs que l’actrice joue les guests cette saison 10, et pallie ainsi le départ annoncé d’un autre personnage principal de la série, et préférée des fans : Michonne. Pour rappel, Lauren Cohan avait quitté The Walking Dead au profit de la série Whisky Cavalier, dont elle partageait l’affiche avec Scott Foley, mais qui n’a survécu qu’une saison de 13 épisodes. Onze saisons pour la série mère, cinq pour Fear The Walking Dead, un nouveau spin-off centré sur des ados, sans oublier une trilogie de films sur Rick, le cadavre de The Walking Dead a toujours de beaux restes.