SERIE Suite au succès de « Skam France », plus de 80 millions de vues cumulées, France Télévisions continue à explorer l’adolescence avec « Mental » et bientôt « Stalk »

Après «Skam france», france Télévisions lance une nouvelle série ado, «Mental» — Jean-Philippe BALTEL / FTV

En moins de deux ans et quatre saisons, la série Skam France, adaptation d’un format norvégien, est devenue un vrai phénomène chez les nouvelles générations, avec plus de 80 millions de vues cumulées sur France Tv Slash et un pic de popularité pour la saison 3 et l’histoire de Lucas et Eliott. Déjà confirmée de revenir pour deux saisons supplémentaires​, Skam a aussi ouvert la voie à d’autres séries adolescentes. La plate-forme de France Télévisions lancera ainsi le 25 octobre Mental, récompensée du prix de la meilleure série de 26 minutes au dernier Festival de la Fiction de La Rochelle. Allociné a mis en ligne mercredi une première bande-annonce prometteuse​.

Mental est également une adaptation, d’une série finlandaise cette fois, et suit Marvin, 17 ans, alors qu’il est admis au sein du service pédopsychiatrie des Primevère. Comme l’écrivait notre journaliste Anne Demoulin lors de son compte-rendu de La Rochelle, la série « réussit à aborder avec humour et délicatesse les troubles psychiques chez les adolescents ». Et France TV Slash ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, avec, début 2020, la série Stalk, une histoire de vengeance sur fond de nouvelles technologies.