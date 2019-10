South Park n’en finit plus de faire l’actualité cette rentrée, avec le lancement de la nouvelle saison 23 sur Comedy Central aux Etats-Unis et en France, l’arrivée des saisons 15 à 21 sur Netflix, et l'intégralité sur Amazon Prime Vi… Ah non, toujours pas. Une semaine après la date officielle annoncée, la série n’est toujours pas disponible sur la plate-forme de SVOD. Mais Netflix ne fait pas non plus la maline, car des internautes et spectateurs se sont rendus que des épisodes des saisons mises en ligne brillaient par leur absence.

J'ai été assez surpris en apprenant que #SouthPark arrivait sur @NetflixFR la série étant TRES loin des valeurs qu'ils défendent

Je me suis ravisé en apprenant qu'ils ne la diffuseront qu'à partir de la saison 15, les + "corrects" donc. Mais un détail a attisé ma curiosité⬇️ pic.twitter.com/Ac3GTxPJge — Gordon le FDP (@GordonLeFDP) October 5, 2019

Dix épisodes introuvables

Ce sont ainsi 10 épisodes qui manquent à l’appel : quatre épisodes sur la saison 15 (La machine à rigoler, Taille du Membre Indexée, Chiasse Burger, Thanksgiving sur History Channel), deux sur la saison 16 (Chupaquhébreux, Un bracelet pour une cause) et sur la saison 17 (World War Zimmerman, Ginger Cow), ainsi qu’un de la saison 18 (Va te faire financer) et un autre de la saison 19 (Les Méchants ninjas). Pourquoi ces épisodes sont absents, et pas d’autres ?

Des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales. https://t.co/LOCknrTzoH — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2019

Une histoire d’autorités ou de droits ?

Netflix a répondu par l’intermédiaire de son compte Twitter français : « Il manque des épisodes de South Park. Pourquoi ? Des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales ».

Le site Numerama a retrouvé la trace de deux épisodes (Les Méchants ninjas, Ginger Cow) censurés lors de leur première diffusion en France, sur Game One, mais quid des huit autres ? Et de quelles « autorités audiovisuelles locales » est-il question ? Le CSA ? Les plates-formes comme Netflix ou Prime Video ne sont pas (encore) soumises à ses règles, comme les chaînes de télévision. A moins qu’il ne s’agisse d’une question de droits, sur ces épisodes particuliers, une raison qui pourrait aussi expliquer le retard à l’allumage de la série sur Amazon Prime Video. South Park n’a pas fini de faire parler d’elle.

V. J.