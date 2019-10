Après neuf saisons de The Walking Dead et cinq du spin-off Fear the Walking Dead, les zombies de Robert Kirkman s’apprêtent à envahir une nouvelle série. Encore sans titre, le show est d’ores et déjà prévu pour le printemps 2020, sur la chaîne mère AMC aux Etats-Unis, et, c’est l’annonce du jour, sur Amazon Prime Video en France. A noter que ses grandes soeurs sont, elles, diffusées sur OCS, pour The Walking Dead, et Canal+ Séries, pour Fear the Walking Dead. Ce n’est donc pas du tout compliqué de suivre le « Walking Dead Universe » chez nous…

Non parce qu'au bout d'un moment, les vieilles carcasses, ça suffit.



L'univers #TheWalkingDead s'agrandit (et rajeunit) au printemps 2020 sur Amazon Prime Video. pic.twitter.com/hzWwG0GZhH — Prime Video France (@PrimeVideoFR) October 7, 2019

Génération Zombie

Un premier teaser a également été dévoilé à l’occasion du Comic Con de New York, et confirme ce que l'on savait déjà sur la série. Ce Walking Dead se déroule plus de dix ans après le début de l’apocalypse zombie, et suit une bande de jeunes qui n’a connu que ce monde de peur, de survie et de morts-vivants. Une approche plus jeune, mais non moins intéressante, peut-être de quoi renouveler une formule qui tourne un peu (beaucoup) en rond.

