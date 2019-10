« It is happening again ? » De nombreuses rumeurs laissent supposer une annonce prochaine autour d’une saison 4 de Twin Peaks. Showtime serait actuellement en pourparlers avec David Lynch, selon les médias outre-Atlantique.

« Quelqu’un que nous connaissons qui est "dans la confidence" a laissé échapper une information très intéressante au sujet du futur de Twin Peaks (…) Nous ne voulons mettre personne dans l’embarras (d’avoir été assez stupide pour nous en parler !), nous ne pouvons donc pas en dire plus tant qu’ILS ne l’auront pas fait – mais ce n’est pas une simple rumeur », a laissé entendre sur Twitter Hollywood Horror Museum, très proche de l’univers de la série et de son équipe de création.

Someone we know who is "in the know" just let something Very Interesting slip about the future of TWIN PEAKS



If it's true, we'll be squealing and giddy in 2020!