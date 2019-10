Ingrid Chauvin dans «Demain nous appartient». — TF1

De nouvelles images toujours sur le tube de Lou, Demain. TF1 a dévoilé ce lundi le nouveau générique de Demain nous appartient sur le compte Twitter de son feuilleton quotidien. Cette nouvelle mouture de son introduction sera à l’antenne à compter sur 7 octobre à 19h20.

Dans cette nouvelle version, les personnages ont troqué leurs tenues estivales pour des vêtements chauds. De nouveaux visages et de nouveaux noms font leur apparition.

Hector Langevin, alias Bart, est désormais crédité au générique. Anne Caillon, qui campe la mère de Bart, figure aussi dans la nouvelle introduction, tout comme Samira Lachhab et Axel Kiener, qui jouent un des nouveaux couples de la série. La famille Daunier, découverte cet été, et incarnée par Julie Debazac, Kamel Belghazi, Emma Smet et Maïna Grézanlé, est désormais présente au grand complet.

Frédéric Diefenthal sur le podium

Frédéric Diefenthal, le héros de la franchise Taxi, débarque avec sa famille, sa femme et son enfant adopté, ce mercredi à Sète. Il joue Antoine Myriel, le proviseur adjoint au lycée Paul Valéry. Il apparaît dès les premières secondes du générique, juste après Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur.

Charlotte Valandrey et Solène Hébert, créditées précédemment, manquent à l’appel. Aux abonnés absents également, Juliette Tresanini, qui interprète Sandrine depuis les débuts du feuilleton, ainsi que le clan Moreno. C’est la quatrième fois en deux ans d’existence que la série modifie sa séquence d’ouverture.