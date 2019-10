Image extraite de la saison 3 de "Stranger Things". — Netflix

Une bonne nouvelle pour les fans d’Eleven ! Netflix a fait savoir ce lundi dans un communiqué que la série Stranger Things était, sans surprise, renouvelée pour une quatrième saison. La plateforme de Los Gatos a profité de l’occasion pour annoncer la signature avec les frères Duffer, créateurs et showrunners de la série, un contrat global sur plusieurs années portant sur des projets de films et séries.

« Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec Stranger Things et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec eux et d’amener leur imagination débordante sur d’autres projets de films et de séries que nos utilisateurs vont adorés », a déclaré Ted Sarandos, directeur des contenus Netflix. « Nous avons hâte de voir ce que les frères Duffer ont en réserve quand ils sortiront du monde de l’Upside Down », a-t-il poursuivi.

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre relation avec Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright et Matt Thunell ont fait un énorme pari sur nous et notre série et ils ont changé nos vies à jamais. De notre premier pitch à la sortie de Stranger Things 3, l’équipe Netflix a été tout simplement sensationnelle, nous apportant le soutien, les conseils et la liberté créative dont nous avions toujours rêvé », ont affirmé les frères Duffer. Dans le contexte de plus en plus concurrentiel des plateformes de streaming, il n’est pas étonnant que Netflix cherche à garder le plus longtemps possible ses talents maison. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Entre quatre et six saisons de Stranger Things

Pas étonnant non plus d’apprendre le renouvellement de la série de SF. Le duo de frères jumeaux a déclaré à plusieurs reprises qu’il prévoyait entre quatre et six saisons. Le 10 juillet, Netflix avait annoncé un démarrage record pour la saison 3. En seulement quatre jours après sa mise en ligne début juillet, plus de 40 millions de personnes s’étaient ruées sur les nouvelles aventures du monde de l’Upside Down.

Cette troisième saison laissait la porte ouverte à une suite. La plateforme a dévoilé lundi un teaser conclu par le message « We’re not in Hawkins anymore » («Nous ne sommes plus à Hawkins »). Cette mini-bande-annonce confirme que les héros de Stranger Things vont quitter la ville de Hawkins. Pour mieux y revenir ? « Nous avons hâte de raconter beaucoup d’autres histoires ensemble, en commençant bien sûr, par un retour à Hawkins ! », a déclaré le duo dans le communiqué. Aucune date n’a encore été annoncée.