Véronique Genest sort ce mercredi un livre intitulé Mes Arrêts sur image (Flammarion, 16,90 euros).

La star de Julie Lescaut s’y raconte au travers une multitude de thèmes.

La comédienne a accepté de commenter certains passages pour 20 Minutes.

Celle qui fut l’héroïne de Julie Lescaut pendant vingt-deux ans se raconte dans un ouvrage. Dans Mes Arrêts sur image (Flammarion, 16,90 euros), publié ce mercredi, Véronique Genest se confie avec le franc-parler et l’énergie qu’on lui connaît sur les expériences de vie qui lui ont permis de se construire tant sur le plan personnel que professionnel et les épreuves qu’elle a surmontées et su transformer en force. Des « arrêts sur images » tantôt drôles, tantôt émouvants, toujours sans langue de bois. 20 Minutes s’est entretenu avec la comédienne de 63 ans, qui s’apprête à partir dans une grande tournée à travers la France en 2020 avec la pièce Gina et Cléopâtre.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire « Mes arrêts sur images », de faire « ce travail de mémoire et de contextualisation » ?

Parce qu’on me l’a demandé ! (rires) J’ai déjà écrit deux livres sur des périodes de ma vie et je ne pensais pas en faire un troisième. J’ai été contactée par Flammarion qui venait de lancer sa nouvelle collection « Chemin de vie ». J’ai aimé l’idée, non pas d’écrire une autobiographie, mais de faire comme lorsqu’on tire au hasard dans un album photos, de raconter des moments vécus, ce qu’il y a derrière la photo. Plein de gens adorent ce genre de bouquins où l’on partage son expérience. Au final, je suis heureuse de l’avoir fait. Cela m’a apporté beaucoup de choses personnellement. C’était intéressant de faire ce travail personnel.

La boulimie, le deuil, la maternité… Ce n’est pas difficile d’aborder des sujets aussi intimes ?

Non, parce que j’essaye d’en tirer quelque chose de plus général sur la vie. J’ai de la pudeur en ce qui concerne les sentiments. L’écriture fait un bien de malade, c’est une sorte d’auto-psychanalyse.

« Nos jeux d’enfants étaient des jeux de rôles » écrivez-vous comme si la vocation avait toujours été là…

Oui, elle a toujours été là ! J’ai toujours voulu vivre au travers des histoires de Mary Poppins ou de Zorro. Avec mon frère, on passait notre temps à se déguiser. On jouait au théâtre de marionnettes. Je voulais devenir comédienne, lui, metteur en scène d’opéra. Mon père me surnommait quand j’étais petite la « Grande Sarah », en référence à Sarah Bernhardt.

Votre conseil pour devenir actrice, c’est d’« avoir confiance en son choix », vous n’avez jamais eu de doutes ?

J’ai eu énormément de doutes, sur mon physique, ma capacité à interpréter, mais jamais sur le choix de mon métier.

« On apprend beaucoup en regardant les autres », de qui avez-vous appris le plus ?

J’apprends tous les jours de tous ! Ça ne s’arrêtera pas ! Maurice Cazeneuve m’a beaucoup appris sur le tournage de Nana, c’était mon premier grand rôle, mais j’ai aussi appris du cadreur, de l’éclairagiste, etc. J’étais avide d’apprendre. Lorsqu’on regarde, on apprend beaucoup.

« C’était beaucoup plus cool au début de la série. Ensuite les esprits se sont rétrécis, on a figé les acquis », vous avez des regrets concernant Julie Lescaut ?

Evidemment, j’ai des regrets ! J’aurai aimé notamment à la fin que Julie Lescaut retrouve l’humour et l’esprit de famille des débuts. J’étais heureuse de tous nous réunir dans le dernier épisode, de remettre de la vie autour d’elle.

« Ça fait bizarre d’être confondu avec la fiction », Julie Lescaut n’a-t-elle pas été parfois trop envahissante ?

Il y a eu des moments difficiles ! Elle a été parfois trop envahissante en termes de rythme de vie. J’avais deux enfants, les tournages étaient chronophages, c’était beaucoup de fatigue. Mais j’ai toujours pu faire d’autres projets pendant Julie Lescaut. Je n’ai pas à me plaindre.

« Trop télé, trop TF1, trop accessible », avez-vous souffert de votre étiquette Julie Lescaut ?

Son succès a été un tremplin, cela m’a permis d’avoir des beaux rôles au théâtre, au cinéma un peu moins. Oui, on me jugeait « trop TF1 », mais ce n’est pas plus grave que ça. Il y avait d’autres avantages, je ne me plains pas.

Grâce à Julie Lescaut, vous avez « contribué à ce qui est la femme audiovisuelle aujourd’hui », est-elle féministe ?

Oui, mais il n’y a pas eu que Julie Lescaut, il y a eu aussi Marie Pervenche comme précurseur par exemple… Julie Lescaut est une femme qui choisit, elle est courageuse et elle dirige des mecs ! Aujourd’hui, il n’y a pas eu beaucoup plus de changements, il n’y a qu’OCS ou Netflix qui vont plus loin.

Seriez-vous prête à jouer dans une série sur une plateforme comme Netflix ?

On est en train de me proposer des choses. Si on me propose quelque chose d’intéressant, je fonce. J’ai une chance incroyable : j’ai fait ma vie, j’ai réalisé mon rêve, j’ai un toit et un certain confort. Je gagne suffisamment bien ma vie, donc je ne dis pas « oui » si je n’ai pas envie de le faire.

Et qu’est-ce qui vous a plu récemment ?

J’ai adoré Years and Years.