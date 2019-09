Ryan Eggold et Freema Agyeman dans la saison 1 de «New Amsterdam». — Barbara Nitke/NBC

C’est peu dire que le final de la saison 1 de New Amsterdam aura été riche en émotions ! Les dernières secondes de la série médicale ont laissé les téléspectateurs abasourdis, craignant pour la vie d’une bonne partie des personnages. Alors que les Américains mettront fin à cet insoutenable cliffhanger ce mardi sur NBC et que la série va prochainement débarquer sur TF1, Ryan Eggold, qui campe le Docteur Max Goodwin, le nouveau directeur de l’hôpital New Amsterdam et Freema Agyeman, qui incarne le Docteur Helen Sharpe, chef du service oncologie, évoquent ce final épique.

« Ça a été un vrai choc pour moi de lire le scénario de ce dernier épisode. Jusque-là, nous avions régulièrement raconté des histoires tristes, mais même si certaines étaient sans espoir, elles étaient toujours inspirantes, poussant nos personnages au meilleur d’eux-mêmes. Mais là, les téléspectateurs vont avoir du mal à s’en remettre, tout comme nous », explique Freema Agyeman, que 20 Minutes a rencontré lors d’une table ronde au Festival de télévision de Monte-Carlo.

« Ce qui va arriver va changer les personnages pour toujours »

« J’ai trouvé vraiment intéressant la façon dont se concluent quelques-uns des thèmes abordés durant toute la première saison », analyse quant à lui Ryan Eggold. Et Freema Agyeman de souligner : « Nos scénaristes, en plus de nous fournir une matière première de qualité, n’ont pas peur des gros changements. C’est ça qui est passionnant pour nous ! »

Nul doute que les événements tragiques du dernier épisode de la saison 1 vont impacter la saison 2. « Et une chose est sûre, ce qui va arriver va changer les personnages pour toujours. Ils ne seront plus jamais les mêmes, ce qui est passionnant pour nous, acteurs. Ils vont changer de point de vue sur eux-mêmes, sur la vie et cela va les amener à explorer de nouveaux territoires », promet Ryan Eggold.