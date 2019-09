Debbie (Betty Gilpin) et Tammé (Kia Stevens) s'affrontent sur le ring dans la saison 2 de «GLOW». — Erica Parise/Netflix

Fin de partie pour GLOW. Netflix vient d’annoncer le renouvellement de la série pour une quatrième saison. La date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais il s’agira de la dernière.

#Glow has been renewed for a fourth and final season! pic.twitter.com/nI0OjJNjR1 — See What's Next (@seewhatsnext) September 20, 2019

GLOW, série drôle et féministe créée par Liz Flahive et Carly Mensch et co-produite par Jenji Kohan, la créatrice d’Orange is the New Black, s’inspire d’une fédération de catch féminine créée pour la télévision. Gorgeous ladies of wrestling (« les sublimes dames du catch ») a vu des femmes s’affronter sur le ring de 1986 à 1989.

De Hollywood à Las Vegas

La série est centrée sur Ruth Wilder (Alison Brie), une aspirante actrice qui peine à percer à Hollywood, et sa meilleure amie Debbie Eagan (Betty Gilpin, nommée aux Emmys Awards 2019), ancienne star de soap-opéra. Les deux femmes se retrouvent embarquées dans la création de l’émission de catch dirigée par Sam Sylvia (Marc Maron), en compagnie de douze femmes également en quête d’un travail.

La troisième saison, mise en ligne le 9 août, voyait déménager les Gorgeous ladies of wrestling à Las Vegas pour leur propre émission de soirée. Zoya the Destroyer, Liberty Belle, Junk Chain et Machu Pichu seront donc de retour en 2020 pour ultime show.