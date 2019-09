La série « Friends » a 25 ans ce vendredi 20 septembre. — NBC

Friends a 25 ans. Pour l’occasion, Google a mis en place de petites surprises dans son moteur de recherche. Une recherche sur l’un des personnages principaux déclenche en effet de petites animations chargées de références que les fans de la série apprécieront.

La démarche pour en profiter est simple : ouvrez la page du moteur de recherche, puis tapez le prénom et le nom de famille de l’un des six protagonistes de la série. Google suggère rapidement leurs noms complets, les voici si besoin : Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green et Joey Tribbiani.

Demandez à Ross

Un symbole (un canapé, un seau de lessive, une guitare, un fauteuil, une perruque ou une part de pizza) apparaît alors à droite de l’écran, à côté du nom du personnage et en dessous des photos. Il suffit de cliquer dessus pour découvrir l’animation préparée par Google. Par ailleurs, écrire « Friends glossary » dans la barre de recherche donne accès à tous les mots inventés par les six amis dans la série, et leur définition. Par exemple, pour « on a break » (« en pause »), le moteur de recherche répond « Ask Ross » («Demandez à Ross »).