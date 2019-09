Au moins deux acteurs du casting original de «Sauvé par le gong» participeront au reboot. — NBCUniversal

La folie reboot ne s’arrête pas. Sauvé par le gong, la sitcom diffusée de 1989 à 1993, rejoint la longue liste des séries et film que Hollywood entend relancer. La chaîne américaine NBC, sur laquelle la série était diffusée, a dévoilé mardi les programmes à venir sur sa future plateforme de streaming, Peacock, et le reboot de Sauvé par le gong en fait partie.

Les rumeurs allaient bon train depuis des années. On en sait désormais un peu plus sur l’équipe derrière ce reboot. Tracey Wigfield, scénariste de 30 Rock et créatrice de Great News, mènera le projet. Au moins deux des membres du casting original, Elizabeth Berkley (Jessie) et Mario Lopez (A.C.) seront de la partie.

Large catalogue pour Peacock

En mai, Mark-Paul Gosselaar, qui jouait Zack Morris, avait confié dans un podcast du Hollywood Reporter : « Moi, personnellement, ça me va de ne jamais voir un reboot, vraiment jamais. J’aime le contenu original. » Il avait toutefois fini par concéder qu’un « bon projet qui ne ternit par l’original » pourrait le faire changer d’avis.

NBC prévoit un large catalogue pour sa plateforme Peacock, prévue pour avril 2020, qui ne sera dans un premier temps accessible qu’aux Etats-Unis. La chaîne du groupe NBCUniversal a notamment récupéré les droits de diffusions sur le territoire américain de The Office et Park and Recreation, qui étaient jusque-là sur Netflix.