Clément Rémiens («DNA ») ne jouera pas Gregory Lemarchal pour TF1

FICTION L’acteur de « Demain nous appartient » et vainqueur de « Danse avec les stars » a été contacté mais n’est pas disponible

Clément Rémiens, acteur de «Demain nous appartient» et vainqueur de «Danse avec les stars 2018» — TF1 / Fabien MALOT

Comme le confirmait récemment au Parisien la directrice de la fiction, Anne Viau, une fiction biographique sur Gregory Lemarchal est en développement chez TF1 : « Le scénario est assez joyeux, on pénétrera dans les coulisses de la Star Academy ». Pierre Lemarchal, le père de l’artiste décédé en 2007, expliquait à son tour que la famille était consultante sur le projet mais pas décisionnaire, et que le casting était en cours. Le nom de Clément Rémiens, acteur du feuilleton Demain nous appartient et vainqueur de Danse avec les stars, avait circulé, avant que le premier concerné ne démente. Mais ce week-end, à l’occasion du festival de La Rochelle, le comédien a confirmé qu’il avait bien été contacté.

« On m’a contacté très récemment, raconte-t-il à Télé Loisirs. Mais c’était trop compliqué. Le tournage débute en effet très vite, et il était difficile d’organiser mon planning. Je ne ferai donc pas Grégory Lemarchal. » Pierre Lemarchal confie à France Bleu avoir rencontré plusieurs acteurs : « Il y en a un qui ressortait, qui ressemblait… Un peu… à Greg. Mais le choix n’est pas fait, je ne pourrais pas vous donner un nom ».​