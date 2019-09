Anna Maria Mühe et August Diehl campent Dörte Helm et Walter Gropius dans «Bauhaus : Un temps nouveau». — ZDF/Zero One Film/Constantin Television/Nadcon/Anke Neugebauer

Arte diffuse ce jeudi « Bauhaus : Un temps nouveau », créée et réalisée par le cinéaste Lars Kraume.

Cette minisérie allemande retrace en six épisodes l’histoire mouvementée du mouvement artistique qui a révolutionné l'architecture et le design il y a cent ans.

C'est aussi un récit troublant de tentative d’émancipation d’une femme face à un homme puissant.

Il y a un siècle, Walter Gropius fondait à Weimar le Bauhaus. Architecture, art, design, danse, théâtre et même philosophie, cette école révolutionnaire a bousculé le monde de l’art aux lendemains de la Première Guerre mondiale. A l’occasion des célébrations du centenaire du mouvement, Arte diffuse Bauhaus, un temps nouveau, créée et réalisée par le cinéaste Lars Kraume (Fritz Bauer, un héros allemand, La Révolution silencieuse). Cette minisérie allemande, présentée en avant-première à CanneSéries, retrace en six épisodes l’histoire mouvementée du Bauhaus dans le contexte politique agité de la République de Weimar.

« Les hommes et les femmes étaient égaux au Bauhaus ? »

Une interview accordée en 1963 par le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, campé par August Diehl, dans sa maison cubique de Dessau aux Etats-Unis à une journaliste féministe sert de fil directeur à la série. « Dites-moi Walter, comment vivez-vous avec le mensonge que les hommes et les femmes étaient égaux au Bauhaus ? », interroge d’emblée la journaliste. Flashback. Le véritable sujet de la série n’est pas l’histoire du Bauhaus, mais la place des femmes dans l’art.

En 1919, quand naît l’école du Bauhaus, l’Allemagne vient d’accorder aux femmes le droit d’étudier et, animé par des idéaux progressistes, Walter Gropius souhaite une école d’art mixte. « Aucune différence entre le beau sexe et le sexe fort. Égalité absolue, mais aussi les mêmes devoirs », affirme haut et fort Walter Gropius lors de sa première allocution aux élèves de l’école en 1919. Le spectateur découvre l’institution au travers les yeux de la jeune Dörte Helm, jouée par Anna Maria Mühe, une figure oubliée du mouvement.

Dörte Helm et son « combat contre la domination masculine »

Issue de la grande bourgeoisie, l’héroïne est au départ engoncée dans ses toilettes, comme l’étaient les femmes au début du siècle. Au fil de ses expérimentations artistiques et sexuelles, elle se libère. Au fil des épisodes, son émancipation intellectuelle se traduit dans ses tenues, qui lui laissent de plus en plus de liberté de mouvement.

« Le Bauhaus s’est insurgé contre une vision conservatrice de l’art, mais à l’intérieur de ce mouvement, les femmes ont mené leur propre combat contre la domination masculine. Dörte était la plus rebelle des étudiantes », explique le réalisateur Lars Kraume dans le dossier de presse de la série.

Dörte Helm devient bientôt la collaboratrice de Walter Gropius. Son idylle, réelle ou supposée, avec « l’architecte le plus influent du XXe siècle » fragilise sa position. « La quasi-totalité de ce qui est raconté est avéré, sauf l’idylle entre Dörte Helm et Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, dont on ignore si elle a eu lieu. Mais tous deux ont réellement dû comparaître devant une “cour d’honneur” pour s’en défendre », explique le cinéaste allemand.

Des femmes que l’on a « cantonnées à l’atelier de tissage »

Fêtes exutoires au son du jazz-band de l’école, collaboration créatives et amoureuse, Lars Kraume capte l’atmosphère débridée qui régnait aux débuts du Bauhaus en mixant les airs folkloriques hongrois et de jazz à l’électro. Caméra mobile, arrêt sur images en noir et blanc façon La Jetée de Chris Marker, jeux sur les contrastes de couleur et fausses archives traduisent la soif d’expérimentation de cette avant-garde.

Une liberté qui scandalise la bonne société de Weimar et contraint Walter Gropius à se rangera aux avis du camp rétrograde, rasséréné par le putsch de Kapp. Bauhaus : Un temps nouveau montre une Allemagne humiliée par le traité de Versailles et ravagée par l’inflation et la misère, écartelée entre montée des extrêmes, rouge et brun, et les promesses de la République de Weimar.

Dès 1920, alors qu’elles étaient plus de 400 élèves, enseignantes, architectes ou peintres, soit un tiers des effectifs lors de la création de l’école, les femmes ont finalement été tenues à l’écart des ateliers les plus nobles par la direction qui craignait pour la renommée de l’école. « Au départ, l’établissement les a accueillies à bras ouverts… pour ensuite les cantonner à l’atelier de tissage », résume le cinéaste.

Troublant récit de tentative d’émancipation d’une femme face à un homme puissant, Bauhaus : Un temps nouveau, donc l’action se déroule il y a cent ans, résonne étrangement avec les préoccupations de notre époque. Du grand art !