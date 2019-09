VOUS TEMOIGNEZ Quelles sont, selon vous, les qualités et les défauts des séries tricolores ?

Les séries « Les Petits Meurtres d'Agatha Christie », « Kaamelott », « Plus belle la vie » et « Le bureau des légendes » sont des succès de la télévision française. — Caroline DUBOIS/Olivier MARTINO / FTV / NEWEN/Calt Productions/Jessica Forde

La rentrée des professionnels de l’audiovisuel rime avec La Rochelle ! La 21e édition du Festival de la Fiction TV, qui se déroulera du 11 au 15 septembre entre les deux tours du Vieux port de La Rochelle, est la vitrine de la création audiovisuelle française et le lieu de rencontre de l’ensemble du secteur de la fiction télévisée.

Durant quatre jours, vingt-six œuvres françaises inédites (7 téléfilms, 11 séries, 3 programmes courts et 5 fictions digitales) seront présentées en compétition officielle. Les projections sont accessibles au grand public gratuitement, dans la limite des places disponibles.

L’occasion pour les sériephiles de découvrir la crème de la production hexagonale et de rencontrer de nombreuses personnalités. L’occasion pour les professionnels de « mesurer le chemin parcouru en près de vingt ans par la fiction française », comme le souligne Marc Tessier, ancien président de France Télévisions et président du comité de sélection de cette 21e édition.

Et vous, quel regard portez-vous sur les séries françaises et leur évolution ? Quels sont les qualités et les défauts des séries tricolores ? Pensez-vous que la fiction française s’est hissée au niveau des standards internationaux ? Quelles séries sont les meilleures ambassadrices de la création hexagonale ?