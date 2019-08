Christian Navarro, Brandon Flynn et Dylan Minnette dans la saison 2 de «13 Reasons Why». — Beth Dubber/Netflix

Nouvelle saison et nouveau mort à Liberty High School. La saison 3 du teen drama13 Reasons Why a été mise en ligne ce vendredi sur Netflix. Alors que les deux premières saisons de la série tournaient autour du suicide d’Hannah Baker ( Katherine Langfordcomplètement absente de cette nouvelle saison), l’intrigue de la troisième tourne autour d’une enquête. Clin d’œil au fameux « Qui a tué Laura Palmer ? » de Twin Peaks, la saison 3 de 13 Reasons Why se demande « Qui a tué Bryce Walker (Justin Prentice)?». Et nombreux sont ceux qui ont d’excellentes raisons de vouloir tuer le violeur impuni du lycée. Qui a, selon vous, le plus de raisons de tuer Bryce Walker ? Rendez-vous à la fin des 13 épisodes pour découvrir le nom du meurtrier.