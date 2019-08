Cobie Smulders est la star de «Stumptown» sur ABC. — ABC

La fin de l’ère de la Peak TV n’a pas encore sonné ! Cet automne aux Etats-Unis, plusieurs plateformes de SVOD, dont Disney+ et Apple TV+, viendront concurrencer le géant du streaming Netflix. Tandis qu’Apple+ mise The Morning Show, la première série avec Jennifer Aniston depuis Friends, Disney+ parie sur ses franchises Marvel et Star Wars pour attirer ses futurs abonnés.

De leur côté, les services de streaming préexistants rivalisent pour les conserver : Netflix lance sa première série signée Ryan Murphy et Amazon Prime Video signe une série fantastique avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Les réseaux traditionnels ne sont pas en reste : la CW compte sur Nancy Drew, une série dans la veine de son grand succès, Riverdale, Watchmen de Damon Lindelof sur HBO risque de faire couler beaucoup d’encre lors de son lancement. Voici les 15 nouvelles séries les plus attendues de la rentrée outre-Atlantique.