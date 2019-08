Rachel Brosnahan campe Midge dans «The Marvelous Mrs. Maisel». — Amazon Prime Video

Elle revient plus accomplie (et plus sapée) que jamais : Midge Maisel, la jeune bourgeoise des années 1950 devenue humoriste fait son retour dans la saison 3 de The Marvelous Mrs Maisel. Et après un début de carrière un peu hésitant, Midge passe enfin à la vitesse supérieure, comme en témoigne cette nouvelle bande-annonce diffusée par Amazon Prime :

Dans ces quelques scènes, Midge et son mari Joel semblent s’être rabibochés, et la carrière de la jeune femme décolle enfin, l’entraînant en tournée dans de nombreuses destinations. On aperçoit également, pendant une microseconde, Sterling K. Brown, l’acteur phare de This Is Us. Ce dernier avait effectivement annoncé en avril qu’il rejoindrait le casting de la série lors de la saison 3, mais on n’en sait toujours pas plus sur son rôle.

Une série drôle et colorée

Grand succès critique, la série a été créée par Amy Sherman-Palladino, à l’origine du programme culte Gilmore Girls. On y retrouve le même humour, les mêmes dialogues débités à toute vitesse et le même sens de la fantaisie, avec des décors et des costumes saturés de couleurs. Et si vous ne l’avez pas encore regardée, il vous reste un peu de temps pour vous y mettre, puisque la troisième saison ne sortira que le 6 décembre, juste avant les fêtes.