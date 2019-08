BETE DE SCENE L’animal, découvert dans la première saison de la série culte des années 1990-2000, va interpréter un nouveau rôle dans l’adaptation de « Y: The Last Man »

Le capucin Marcel a mis pas mal d'ambiance sur le tournage de «Friends». — FR_tmdb

Marcel, qui est en réalité une femelle capucin nommée Katie, a fait rire pendant toute une saison les premiers spectateurs et spectatrices de la bande de potes new-yorkais de la série Friends. Voilà que l’animal revient sur les écrans dans une nouvelle série,Y: The Last Man, adaptée des comics de Brian K. Vaughan. Sa diffusion est prévue en 2020 sur la chaîne américaine FX.

Marcel va devenir Esperluette

John Landgraf, le PDG de FX, a identifié le petit capucin. « Je reconnais ce singe ! Rien de tel qu’un acteur expérimenté qui sait comment se faire remarquer », comme le rapporte le Hollywood Reporter. Aujourd’hui âgée de 30 ans, la petite Katie, qui jouera Esperluette, tiendra compagnie au héros principal de la série, Yorick Brown, joué par Barry Keoghan. Son rôle restera tout de même éphémère. Après quelques apparitions, elle sera certainement remplacée par un singe de synthèse.