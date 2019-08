"Paris est une fête", Ernest Hemingway, 1964. — Matthew Allard/Flickr

En réaction aux attentats du 13 novembre, Paris est une fête, (A Moveable Feast en version originale), l’hommage d’Hemingway au Paris des années folles s’était arraché dans les librairies en 2015. Village Roadshow Entertainment Group (VREG), la petite-fille du romancier Mariel Hemingway, John Goldstone et Marc Rosen, à qui on doit notamment la série Sense8 sur Netflix, serait en train de développer une adaptation en série du best-seller de l’écrivain américain, selon les informations du magazine américain Variety.

Dans ce récit autobiographique écrit à la fin des années 1950 et publié inachevé, à titre posthume, en 1964, Ernest Hemingway évoque sa vie dans le Paris des années 1920 alors qu’il était un jeune reporter. On y croise d’autres figures de la littérature américaine comme Francis Scott et Zelda Fitzgerald, Alice B. Toklas, Gertrude Stein et James Joyce. Le roman avait inspiré Woody Allen pour son film Minuit à Paris en 2011.