Christian Navarro, Brandon Flynn et Dylan Minnette dans la saison 2 de «13 Reasons Why». — Beth Dubber/Netflix

Katherine Langford ne sera pas présente dans l’ultime saison de 13 Reasons Why. Netflix a dévoilé une seconde bande-annonce des aventures de Clay et sa bande. Alors que les deux premières saisons de la série tournaient autour du suicide d’Hannah Baker, l’intrigue de la troisième et dernière saison tournera autour d’une enquête.

Le teaser débute par l’annonce de la mort de Bryce Walker (Justin Prentice), le violeur de Liberty High School. Le nom de son meurtrier sera dévoilé le 23 août lors de la mise en ligne des épisodes de la saison 3.

« Le monde se porte nettement mieux sans lui »… Jessica Davis (Alisha Boe), Clay Jensen (Dylan Minnette), Justin Foley (Brandon Flynn) sont des suspects potentiels. De nombreux fans ont crié au spoiler, mais l’idée de cette troisième saison n’est pas de savoir « qui va mourir ? », mais « qui a tué Bryce Walker ? ».

Enfaite vous avez spoil bien avant la sortie ? — B2M Tytsoo 🇫🇷 (@Tytsoo_) August 14, 2019

La saison 3 reprend la formule de la saison 1, où l’on savait dès le départ que Hannah Baker était morte mais on ne connaissait pas les raisons de sa mort. Les photos de promotion de la saison 3 où l’on voit les personnages avec un bandeau « Who killed Bryce Walker ? » («Qui a tué Bryce Walker ? ») sont un clin d’œil au fameux « Qui a tué Laura Palmer ? » de Twin Peaks.

Netflix a essuyé plusieurs critiques sur les réseaux sociaux concernant ce tournant narratif. Plusieurs internautes ont également reproché à la plateforme d’en avoir trop dévoilé sur la saison à venir.

Et l'écrire en majuscules juste au-dessus de la bande-annonce, c'était obligatoire ? Sachant que certaines personnes ne regardent pas les bandes-annonces pour garder la surprise justement. — Mélissa Who ? (@MelissaReverte) August 14, 2019