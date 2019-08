SPIN-OFF Le titre provisoire de la nouvelle série dérivée de « The Walking Dead » est « Monument » et le tournage vient de commencer

Un zombie du comics « The Walking Dead » — © R. Kirkman, C. Adlard, Image Comics & Skybound Ent. 2019 / © éd. Delcourt pour la VF

AMC mise toujours sur les zombies. Après The Walking Dead et Fear the Walking Dead, et la websérie Fear the Walking Dead : Flight 462, la prochaine série dérivée de l’univers du comics The Walking Dead porte le titre provisoire de Monument.

Le pilote de la série sera réalisé par Jordan Vogt‑Roberts, à qui l’on doit Kong : Skull Island. Comme dans Fear the Walking Dead : Flight 462, l’histoire commencera avec le crash d’un Boeing 737. Contrairement à Lost pas de décor paradisiaque pour les survivants, mais de grosses sueurs froides à cause des walkers.

Aliyah Royale (The Red Line, War Paint), Annet Mahendru (The Americans, The X‑Files), Alexa Mansour (The Resident, Murder), Nicolas Cantu (The Good Place) et Hal Cumpston feront partie du casting. Le tournage a débuté fin juillet en Virginie. La première saison comptera dix épisodes.