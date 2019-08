L'acteur Samuel Allain Abitbol, atteint de trisomie, jouera Remy, le nouveau barman du célèbre Mistral de «Plus belle la vie». — Olivier MARTINO / FTV / NEWEN

Sur son compte Instagram, le comédien se définit comme un « acteur, peintre, artiste et amoureux de la vie ». L’acteur Samuel Allain Abitbol, atteint de trisomie, rejoint le casting de Plus belle la vie. Il fera sa première apparition dans l’épisode du 21 août 2019 pour incarner Rémi, le nouveau barman du Mistral.

Il a été repéré dans le téléfilm Mention particulière, diffusé en 2017 sur TF1, qui suivait de Laura, une jeune femme trisomique qui passe son bac. L’acteur sera également prochainement à l’affiche de Meurtres en Pays cathare, sur France 3.

« On a trouvé l’histoire »

« Depuis dix-huit mois, on réfléchit à l’introduction d’un personnage trisomique. C’est assez compliqué car cela suppose que le comédien ait un accompagnant, soit très encadré. Mais ça y est, on a trouvé l’histoire et on se met en quête du bon comédien auprès de compagnies de théâtre qui travaillent avec des trisomiques », avait déclaré en mars le producteur de Plus belle la vie, Sébastien Charbit, à nos confrères de L’Obs.

Plusieurs comédiens de la série, comme Rebecca Hampton, ou Laurent Kerusoré ont salué l’arrivée de Samuel Allain Abitbol sur les réseaux sociaux en likant une photo que le comédien a partagée sur Instagram.

Il aura fallu quinze ans pour que la série phare de France 3 s’empare du sujet et bouscule les codes. « La fiction française n’est jamais très en avance », estime Sébastien Charbit. Elle n’est pas plus belle, comme ça, la vie ?